موزعو «ستروين» يرفعون «الأوفر برايس» على «C5 Aircross» إلى 200 ألف جنيه

اتجه عدد من موزعى سيارات «ستروين» لرفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على طرازات «ستروين C5 إير كروس» بقيمة تصل إلى 200 ألف جنيه لبعض الفئات، مقابل التسليم الفورى وعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكيل المحلى.

وأرجع أحد الموزعين المعتمدين لـ«ستروين» – ارتفاع أسعار سيارات «C5 إير كروس» إلى نقص الكميات الموردة والمعروضة من جانب الوكيل المحلى التى لا تتناسب مع حجم الطلب خلال الفترة الحالية.

وأضاف الموزع أن الإجراءات والقيود التى تتخذها الدولة فى عمليات الاستيراد تسببت فى عدم قدرة وكلاء السيارات على التعاقد على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية منذ أكثر من 4 أشهر، موضحا أن هناك بعض الشركات المحلية أخطرت موزعيها بنقص حجم المخزون لديها مع قيامها بالتوقف عن تسليم الحصص من طرازاتها للموزعين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الاتجاه العام لدى الوكلاء وشركات التوزيع يسير نحو رفع أسعار طرازاتهم فى محاولة للحفاظ على أرباحهم، وتعويض الخسائر التى يتكبدونها عن تراجع الكميات المستوردة من الخارج؛ قائلًا: «هناك طرازات أسعارها ارتفعت بنسب تتجاوز %50 فى المركبة».

يشار إلى أن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية «ستروين»، كانت أقرت زيادات متتالية فى أسعار طرازات «ستروين C5 إير كروس» بقيمة تصل إلى 165 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة منها داخل السوق المحلية على مدار الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.

وبحسب آخر قائمة سعرية صادرة عن «ستروين»، حددت أسعار طرازات «C5 Aircross» بقيمة تتراوح من 614.9 إلى 734.9 ألف جنيه لمختلف الفئات.

وينتمى طراز «ستروين C5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سى سى، يخرج قوة 165 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، فى غضون 9.4 ثانية.

وتقدم سيارات «ستروين C5 إير كروس» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع الكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، وفرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم فى المرتفعات (HSA).

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «النظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، وإمكانية السيارة بدون مفتاح، وحساسات إضاءة، ومصابيح أمامية «Eco-Led»، وزجاج خلفى معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات LED، ومكيف هواء أوتوماتيك، وحساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومسند رأس متحرك فى اتجاهين، وسبويلر خلفى، وغيرها». المال – خاص