موزعو «تويوتا» يفرضون «أوفر برايس» على «كورولا» يتجاوز 200 ألف جنيه

رفع عدد من موزعى سيارات «تويوتا» قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على طرازات «كورولا» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتجاوز 200 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

يأتى ذلك بالرغم من القرارات التى أعلنها جهاز حماية المستهلك التى تسمح للموزعين والتجار بفرض زيادات سعرية على السيارات المباعة للمستهلكين، بشرط عدم تجاوزها %5 كحد أقصى، مقابل إضافة بعض الكماليات والتجهيزات بالمركبات.

ويُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

قال أحد تجار السيارات، إن النسبة الأكبر من موزعى «تويوتا» قاموا بالاتفاق على رفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على طرازات «كورولا» فى محاولة لتعظيم حجم المكاسب، وزيادة نسب الربحية المخصصة فى عمليات البيع، فضلًا عن الحفاظ على حجم إيراداتهم، خاصة مع انخفاض إجمالى الكميات والحصص الموردة من قبل الوكلاء المحليين.

وأضاف أن موزعى «تويوتا» تجاهلوا القرارات التى أعلنها جهاز حماية المستهلك التى تسمح لهم برفع أسعار السيارات بنسب لا تتخطى %5، موضحًا أن طرازات «كورولا» تباع بزيادات تتجاوز %46.7 عن السعر الرسمى المعلن عن الوكيل المحلى.

ينتمى طراز «كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك 1600 سى سي، يخرج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.8 ثانية.

وبحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، حصدت «تويوتا» المركز الثالث بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات «الملاكي» فى مصر، بعدما تمكنت من تسجيل 1215 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يونيو الماضى.