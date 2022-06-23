موزعو «تويوتا» يفرضون «أوفر برايس» على «فورتشنر» يصل إلى 600 ألف جنيه

فرض عدد من موزعى سيارات «تويوتا» زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «فورتشنر» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ بقيمة تتراوح من 450 إلى 600 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء، ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه سوق السيارات نقصًا كبيرًا فى أعداد الكميات المطروحة والموردة من جانب الوكيل المحلي، إضافة إلى تفاقم أزمة حاجزى طرازات العلامة اليابانية التى امتدت لأكثر من 6 أشهر.

من جهته، قال أحد تجار السيارات، إن العديد من موزعى طرازات «تويوتا» قاموا بالاتفاق على فرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «فورتشنر» تصل إلى 600 ألف جنيه فى المركبة الواحدة فى محاولة جنى المزيد من المكاسب، والحفاظ على أرباحهم، خاصة فى ظل حالة الركود التى تشهدها مبيعات سوق السيارات حاليًا.

وأضاف أن الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها وكلاء وموزعو السيارات أصابت مبيعات سوق السيارات بالركود، وفقد شريحة كبيرة من المستهلكين القدرة على شراء مركبة جديدة أو إمكانية تنفيذ برامج الإحلال بسبب ارتفاع الأسعار.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت «تويوتا فورتشنر» على حصة سوقية %19.5 من إجمالى مبيعات السيارات الرياضية «SUV-D» بعدما تمكنت من بيع وتسليم 229 مركبة خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي.

وتتوافر السيارة عبر نسختين من المحركات –الإصدار الأول– مزود بمحرك سعته 2.7 لتر، ينتج قوة قدرها 163 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

أما النسخة الثانية من طرازات «تويوتا فورتشنر» فمدعومة بمحرك سعته 4.0 لتر، يخرج قوة 234 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

كما زودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و18 بوصة للفئة الثانية».

وتقدم ببعض التجهيزات الإضافية، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – بلوتوث – وغيرها».