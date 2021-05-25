موزعو تويوتا يرفعون «الأوفر برايس» على «كورولا»

إتفق عدد من موزعى سيارات «تويوتا» على فرض زيادات سعرية إضافية بشكل غير رسمي على طرازات «كورولا» تحت مسمى «الأوفر برابس»، بقيمة تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات والانتظار.

من جهته، انتقد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون على طرازات «تويوتا كورولا» بالرغم من توافر كميات كبيرة منها داخل السوق المحلية.

وأضاف زيتون أن موزعى سيارات «تويوتا» أقدموا على رفع أسعار طرازات «كورولا» بغرض تعظيم حجم المكاسب وتعويض الخسائر الناجمعة عن بيع سيارات «ياريس، وميكرو باص تويوتا هايس» بأسعار مخفضة بهدف القدرة على تسويقها محليًا.

وأشار إلى أنه على الرغم من نقص حجم المعروض من السيارات لمختلف الماركات التجارية إلا أن طرازات «تويوتا كورولا» تشهد توافرًا كبيرًا داخل السوق، بالإضافة إلى انتظام استلام الموزعين كافة الحصص الشهرية المتعاقد عليها من جانب الوكيل المحلى خلال الفترة الحالية.

وأكد أن شركة «تويوتا» تعتبر ضمن الكيانات العالمية المتخصصة فى مجال صناعة السيارات التى لم تتأثر بصورة كبيرة من أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع مقارنة بالمصانع الأخرى؛ وذلك لأنها تمتلك مخزونًا كبيرًا من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وفقًا للتقارير العالمية.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السيارات من جانب الموزعين يعد أحد المعوقات الرئيسية التى تحد من نمو مبيعات القطاع، فضلا عن تراجع حجم الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين بنسب تصل إلى %60 خلال الفترة الحالية.

وينتمى طراز «تويوتا كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك سعة 1600 سى سي، ينتج قوة 120 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.8 ثانية – ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

يذكر أن «تويوتا» احتلت المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بنحو 1430 وحدة، من إجمالى المركبات المرخصة التى بلغت 20 ألفًا و552 سيارة خلال شهر أبريل الماضى.

فى المقابل، تمركزت «تويوتا كورولا» فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا بمختلف وحدات المرور بإجمالى 1430 مركبة خلال تلك الفترة.