موزعو «تويوتا» يتفقون على 300 ألف جنيه «أوفر برايس» لـ«فورتشنر»

اتفق عدد من موزعى سيارات «تويوتا» على فرض زيادات سعرية بشكل غير رسمى، على الشكل الجديد من طرازات «تويوتا فورتشنر» تحت مسمى «أوفر برايس»؛ بقيمة بلغت 300 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

من جهته، كشف أحد موزعى السيارات، عن اتفاق عدد من الموزعين المعتمدين لـ«تويوتا» على بيع طرازات «فورتشنر» الجديدة بزيادات سعرية تصل إلى 300 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، تزامنًا مع استلام أولى الحصص والكميات المقررة من جانب الوكيل المحلي، موضحًا أنه تم تسليم الفئة الثانية من السيارة لشبكة الموزعين حتى الآن.

وأضاف أن موزعى «تويوتا» قاموا بفرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازات «فورتشنر» الجديدة تحت وطأة نقص الكميات المطروحة منها داخل السوق المحلية، فضلًا عن امتداد قوائم الانتظار والتسليمات المحددة من جانب وكيلها المحلي.

وتقدم طرازات «تويوتا فورتنشر» موديل 2023 عبر فئتين، بأسعار رسمية تبدأ من 890 إلى مليون و40 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

وتتوافر السيارة عبر نسختين من المحركات –الإصدار الأول– مزود بمحرك سعة 2.7 لتر، ينتج قوة قدرها 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

أما النسخة الثانية من «تويوتا فورتشنر» مدعوم بمحرك سعة 4.0 لتر، يخرج قوة 234 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر. متصل بناقل حركة سداسى السرعات.

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة ومنها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع الكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

ودعمت ببعض الكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – مرايات ضم كهربائية – جنوط رياضية 17 بوصة للفئة الأولى و 18 بوصة للفئة الثانية».

وتقدم ببعض التجهيزات الإضافية، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – مكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى – بلوتوث – وغيرها».