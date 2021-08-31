موزعو «تويوتا» يتحكمون فى آليات التسعير

تشهد أسعار سيارات «تويوتا» عدم استقرار داخل السوق المحلية تزامنًا مع اتجاه أغلب الموزعين المعتمدين للعلامة اليابانية لفرض زيادات سعرية «أوفر بريس» على السيارات المبيعة للعملاء بقيمة تتراوح بين 30 إلى 170 ألف جنيه فى المركبة الواحدة؛ وذلك تحت وطأة نقص الكميات الموردة من جانب الوكيل المحلي.

قال أحد موزعى «تويوتا» لـ»المال»، إن الوكيل المحلى أبلغ شبكة الموزعين المعتمدين عن تغير آليات توزيع الحصص و السياسات التسعيرية للطرازات التى سيتم توريدها لهم خلال الفترة المقبلة؛ فى ضوء التغيرات التى طرأت على الساحة العالمية بعدما أعلنت الشركة الأم عن تخفيض الإنتاج العالمى للسيارات بنسب تصل إلى %40 خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف الموزع – الذى رفض ذكر اسمه-، أن الوكيل المحلى لـ«تويوتا» قام بتغير آليات توزيع الحصص الموردة للموزعين من خلال تقليص إجمالى الكميات فى حدود من 12 إلى 22 مركبة للموزع الواحد من طراز «كورولا»، قائلًا: «هناك أنباء تشير بسعى «تويوتا إيجيبت» لتعديل نسب هوامش الربحية المقررة للموزعين على طرازاتها خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن أغلب الموزعين المعتمدين لـ«تويوتا» اتجهوا لعدم الإلتزام بالقوائم الرسمية الصادرة عن الوكيل المحلى فى ظل عدم وضوح الرؤية المتعلقة بالسياسات التسعيرية والزيادات الرسمية، فضلا عن تأخر موعد تسليمات الحصص المقررة من طرازات العلامة اليابانية.

كانت شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل المحلى للعلامة اليابانية فى مصر، أعلنت – الأسبوع الماضى – عن زيادة أسعار طرازات «كورولا، وفورتنشر، وراش، وC-HR» بقيمة تتراوح بين 5 إلى 12 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.

تابع الموزع: أن الوكيل المحلى وعد باحتواء أزمة الخسائر المالية التى يتكبدها الموزعون من بيع ميكروباص «تويوتا هايس» نتيجة تقديم الخصومات السعرية للعملاء، وذلك من خلال زيادة قيمة نسب هوامش الربحية المقررة لهم فى المركبة الواحدة.

كان عدد من موزعى سيارات «تويوتا» اتجهوا لتخفيض أسعار ميكروباص «هايس» – بشكل غير رسمي- بقيمة تتراوح بين 20 و30 ألف جنيه فى المركبة الواحدة بهدف القدرة على تسويقها محليًا خلال الفترة الماضية.

توقع الموزع أن تشهد أسعار طرازات «تويوتا» بمختلف فئاتها زيادات سعرية – بشكل غير رسمى- من جانب الموزعين والتجار فى ظل استمرار نقص الكميات التى لا تتناسب مع حجم الطلب الفعلى من جانب العملاء، قائلًا: أن امتناع الوكيل المحلى عن فرض أى نوع من العقوبات على الموزعين الغير ملتزمين بالسعر الرسمى تسبب فى هيمنة البعض على آليات التسعير محليًا.

يذكر أن شركة «تويوتا» العالمية أعلنت – فى وقت سابق- عن اعتزامها خفض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها بنسبة %40 خلال شهر سبتمبر المقبل، بسبب نقص الأجزاء الموردة من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع.

ووفقًا للبيان الصادر عن «تويوتا اليابانية»، فإنها ستقوم بتخفيض معدل الإنتاج العالمى من 900 ألف إلى 540 ألف سيارة خلال الشهر المقبل.

بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تمركزت العلامة اليابانية «تويوتا» فى المرتبة الرابعة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي»، بعدما استحوذت على حصة سوقية %9.4 بإجمالى بيع 9 آلاف و496 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالي.

فى المقابل، بلغ إجمالى عدد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «تويوتا» نحو 1110 مركبات فى مختلف وحدات المرور خلال شهر يوليو الماضى؛ وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر.