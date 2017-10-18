موزعو المصرية للاتصالات يطالبون بمعايير واحدة في اختيار الفروع‎

خاص المالطالب عدد من موزعي الشركة المصرية للاتصالات من العاملين بنظام الفرانشايز أكثر من مرة بضرورة وضع شروط ومواصفات عادلة لجميع الموزعين، من خلال تحديد المواصفات والمعايير التى يتم عليها اختيار الموزعين، وكذلك اختيار الفروع ومواصفاتها من خلال الشكل والمساحة.وأكد بعض الموزعين أن هناك شروطا وموا

خاص المال



طالب عدد من موزعي الشركة المصرية للاتصالات من العاملين بنظام الفرانشايز أكثر من مرة بضرورة وضع شروط ومواصفات عادلة لجميع الموزعين، من خلال تحديد المواصفات والمعايير التى يتم عليها اختيار الموزعين، وكذلك اختيار الفروع ومواصفاتها من خلال الشكل والمساحة.

وأكد بعض الموزعين أن هناك شروطا ومواصفات يتم تطبيقها على البعض، بينما لا يخضع البعض الآخر لهذه الشروط، سواء من خلال شكل الفروع أو تجهيزاته الفنية أو مساحته أو المسافة التى يتم تقديرها بين الفرع والآخر أو بين الفرع والسنترال، مما أربك سوق الموزعين، مؤكدين أن إدارة الموزعين بالشركة المصرية للاتصالات لم تكشف حتى تاريخه عن هذه الاشتراطات، وأغلبها يأتي بطريقة شفهية رغم أن كل الموزعين العاملين مع الشركة والذين يصل عددهم إلى قرابة 17 موزعا لهم سابقة أعمال مع الشركة من خلال الشركة المصرية لنقل البيانات TEData.

وقال بيان صحفي صادر عن بعض الموزعين إن هناك عددا من الموزعين قد فوجئوا برفض فروعهم بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية التى وضعتها الشركة، والتى لا نعلمها حتى الآن، بينما لم يتم رفض نفس الفروع لموزعين آخرين، ويرجع ذلك إلى أن بعض الموظفين القائمين بمعاينة الفروع ليس لديهم أى مواصفات يستندون إليها خلال المعاينة إلا وجهة نظرهم فقط.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تعاقدت مع عدد من الشركات أبرزها: سبرنت إيجبت، داتا نت، حبيبة نت، ان اي سي، فرست كوم، مصر دي اس ال، فيوتشر، ايه تي داتا، فري تل، دوت ايجبت، كمبيو برنت، فيوتشر ICT، العربية، AUN، وايب سايت، الخيول نت، بالإضافة إلى ضم عدد من الشركات إلى المجموعة السابقة خلال الأسبوعين الماضيين.



وكانت هذه الشركات قد حصلت على الأكواد اللازمة لمزاولة نشاطها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي عبارة عن أختام مسجلة على نظام إلكترونى لدى الجهاز يوضح اسم الموزع والمنطقة الجغرافية.

يشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات بدأت منذ سبتمبر الماضي تقديم خدمات المحمول لتتحول إلى مشغل اتصالات متكامل في السوق المصرية.