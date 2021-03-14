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موزعو السيارات يعلنون عن خصومات سعرية على موديلات 2021 .. تعرف على التفاصيل (فيديو)

تشمل علامات تجارية مازدا، وهيونداي، وأوبل، وإم جي، وشيفروليه»
أحمد عوض 9:21 م, الأحد, 14 مارس 21 9:21 م, الأحد, 14 مارس 21

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أعلن عدد من موزعو السيارات عن خصومات سعرية على بعض الطرازات المنتمية لمختلف العلامات العلامات التجارية المطروحة فى السوق المحلية.

وتشمل قائمة الخصومات السعرية على علامات تجارية «مازدا، وهيونداي، وأوبل، وإم جي، وشيفروليه» بقيمة تصل إلى 5 آلاف جنيه فى المركبة الواحدة.

وأرجع أحد موزعي السيارات، الخصومات السعرية على بعض الطرازات إلى حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية من تراجع حجم الطلب على شراء المركبات من جانب المستهلكين قد دفعت الموزعين لتخفيض الأسعار فى إطار تنشيط حركة البيع وامكانية تسويق الكميات والحصص الشهرية الموجودة لديهم بالمخازن.

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ويوضح الفيديو التالي؛ أحدث أسعار السيارات في مصر:

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بقلم أحمد عوض

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