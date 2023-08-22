موزعو الإلكترونيات يتجهون لبيع شهادات ضمان على الأجهزة المستوردة

اتجه عدد من موزعى الأجهزة الإلكترونية، ومنها المحمول، إلى بيع شهادة ضمان ممتد Extended warranty على الوحدات المستوردة، مقابل تحصيل نسبة من قيمة الجهاز تختلف من واحد لآخر.

وقالت مصادر مسئولة فى سوق المحمول إن من أبرز شركات التجزئة التى بدأت تطبيق هذه الفكرة خلال الفترة الأخيرة شركة “شرف دي جي”، موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى قطاع الإلكترونيات.

ومن المعروف أن شهادة الضمان الممتد يتم تقديمها بواسطة بائع التجزئة أو الشركات المصنعة.

وأوضحت المصادر لـ”المال” أن الشركات لجأت إلى تلك الخطوة نتيجة صعوبة استيراد شحنات جديدة من الخارج، ونقص الكميات المعروضة المتداولة بالأسواق.

مصادر: شركات الهواتف تقرر صيانة الدولى بشرط محاسبة العملاء بالأسعار الرسمية

على صعيد آخر، أضافت أن جميع مصنعي أجهزة المحمول بدأوا خلال الفترة الأخيرة السماح بتقديم خدمات الصيانة على الأجهزة المستوردة من الخارج، ومحاسبة العملاء في مراكز الخدمة بالأسعار الرسمية نفسها التي تتحملها الشركات، وجزء منها عن عملاء الضمان.

وأشارت إلى أن كل الشركات أخطرت الموظفين بتطبيق القرار، خاصة على إصدارات الهواتف المخصصة لأسواق منطقة الشرق الأوسط، باستثناء “أوبو” التى تشترط ضرورة توافر رقم مسلسل محلي مدون على عبوة المنتج ومسجل علي نظامها الإلكتروني.

ويعرف الضمان الدولي بأنه شهادة تُقدمه الشركة العالمية مع هواتفها، ولا يعتبر الوكيل المحلي في مصر مسئولًا عن هاتف تم شراؤه من الخارج بضمان دولي.