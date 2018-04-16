موزعو الأدوية: نرحب بمد اتفاقية غسيل السوق من منتهي الصلاحية

أحمد صبرى كشف محمد جلال، نائب رئيس رابطة موزعي ومستوردى الأدوية، أن شركات التوزيع سحبت أدوية منتهية الصلاحية "اكسبايرد" من الصيدليات بـ300 مليون جنيه، ضمن اتفاقية "الووش أوت" منذ بدء الاتفاقية مارس العام الماضي وحتى الآن.وتعانى الصيدليات من رفض شركات التوزيع والتصنيع من رفض سحب أدويتها المن

أحمد صبرى

كشف محمد جلال، نائب رئيس رابطة موزعي ومستوردى الأدوية، أن شركات التوزيع سحبت أدوية منتهية الصلاحية “اكسبايرد” من الصيدليات بـ300 مليون جنيه، ضمن اتفاقية “الووش أوت” منذ بدء الاتفاقية مارس العام الماضي وحتى الآن.

وتعانى الصيدليات من رفض شركات التوزيع والتصنيع من رفض سحب أدويتها المنتهية، وهو ما جعل وزارة الصحة ترعى اتفاقية بين كل من الصيادلة متمثلة فى النقاب وغرفة صناعة الدواء ورابطة موزعى الأدوية تلزم الشركات بسحب تلك الأدوية، وإلا سوف يتم عقاب كل شركة فى تسجيل الأدوية.

وأضاف جلال فى تصريحات خاصة لـ”المال” أن الشركات ترحب بتمديد الاتفاقية لكن يتطلب ذلك موافقة شركات الإنتاج لأن الموزعين وسيط بين الصيدليات والمنتجين، مؤكدا أن السحب مازال مستمرا من كل الصيدليات.

ونص الاتفاق على أن تلتزم الشركات (المصنعة محليا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بتطبيق منظومة غسيل السوق من الأدوية المحلية، طبقاً لما جاء بالقرار الوزارى رقم 115 ويستثنى من ذلك الأدوية المستوردة وألبان الأطفال، على أن تكون مدة تطبيق تلك المنظومة 12 شهرا، وبعد تاريخ العمل بمنظومة غسيل السوق تصبح الفاتورة هى المستند الرسمى لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، وإلا يقبل 2% من إجمالى مسحوبات الصيدلية فقط حال عدم وجودها.