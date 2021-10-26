سيــارات

موزعو «إم جى» يرفعون «الأوفر برايس» على «MG RX5» إلى 35 ألف جنيه

مع نقص الكميات الموردة
أحمد عوض 5:58 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 5:58 ص, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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قرر عدد من موزعى وتجار السيارات رفع قيمة الزيادات السعرية التى يفرضونها بشكل غير رسمى على طرازات «إم جى RX5» تحت مسمى «الأوفر برايس»؛ إلى 35 ألف جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى.

أرجع أحد موزعى سيارات «إم جي»، الزيادات السعرية على طرازات «MG RX5» إلى نقص إجمالى الكميات الموردة منها بما يتراوح بين 2 إلى 6 مركبات لكل موزع فقط خلال الشهر الحالى.

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وأكد الموزع- الذى رفض ذكر اسمه-، أن إجمالى الحصص و الكميات التى يتم توريدها من طرازات العلامة الصينية «إم جي» تكون محدودة لشبكة الموزعين ولا تتناسب مع حجم الطلب، قائلًا إن نقص المعروض تسبب فى ارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير بقيمة وصلت إلى 125 ألف جنيه فى المركبة الواحدة على حد تعبيره.

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ينتمى طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، ينتج قوة 169 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت إجمالى مبيعات طرازات «إم جى RX5» نحو 921 مركبة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.

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فى المقابل، بلغ إجمالى عدد الطرازات المرخصة من «MG RX5» نحو 25 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر سبتمبر الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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