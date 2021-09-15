موزعو «أودى» يفرضون «أوفر برايس» على «Q7» بقيمة 100 ألف جنيه

يفرض عدد من موزعى سيارات العلامة التجارية «أودى»، زيادات سعرية بشكل غير رسمى “أوفر برايس” على طرازات «أودى Q7» بقيمة تبلغ 100 ألف جنيه، لتباع للمستهلك بنحو مليون و650 ألف جنيه، بدلًا من مليون و550 ألفًا.

يُقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المبيعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء وعدم الدخول فى قوائم الانتظار.

من جهته، أرجع أحد الموزعين المعتمدين لـ«أودى»، الزيادات السعرية على طرازات «Q7» إلى نقص إجمالى الكميات والحصص الموردة من جانب وكيلها المحلى، والتى لا تتناسب مع حجم الطلب، موضحًا أن السوق المحلية على أعتاب استقبال موجة كبير من الارتفاعات السعرية لمختلف الماركات التجارية، خاصة الطرازات التى تشهد نقصًا فى حجم المعروض منها.

وأكد أنه من المتوقع أن تصاب سوق السيارات بحالة من الركود الشديد فى حركة البيع تزامنًا مع الارتفاعات السعرية التى يقرها كل من الوكلاء والموزعين من حين لآخر، قائلًا: “الشريحة الأكبر من المستهلكين عزفت عن شراء المركبات لحين استقرار أوضاع السوق وثبات آليات التسعير”.

ينتمى طراز «أودى Q7» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 2000 سى سى، ينتج قوة قدرها 252 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثمانى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أودى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 7.7 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

يُذكر أن العلامة الألمانية «أودى» تمركزت فى المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لسيارات الركوب الفاخرة بعدما استحوذت على حصة سوقية %19.6 مسجلة نحو 222 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

بحسب البيانات المعلنة عن الإدارة العامة للمرور بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب الفاخرة المرخصة فى مختلف وحدات المرور نحو 1134 مركبة خلال الشهر الماضى.