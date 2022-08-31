موزعون يستغلون نقص «أوبترا» برفع أسعار 4 طرازات منافسة

استغل عدد من موزعى السيارات نقص الكميات المعروضة من طرازات «شيفروليه أوبترا» برفع قيمة الزيادات السعرية غير الرسمية التى يفرضونها على بعض الطرازات المنافسة لها من الشريحة نفسها، من بينها «نيسان صني، وإم جى 5، وشيرى أريزو 5، وسوزوكى ديزاير» بقيمة تتراوح من 70 إلى 120 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية.

وأكد أحد تجار السيارات أن الفترة الحالية تشهد حالة من التخبط فى السياسات التسعيرية من قبل بعض الموزعين الذين يقومون برفع أسعار طرازاتهم بشكل عشوائى بالرغم من توافرها داخل السوق المحلية.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت نقصًا فى أعداد الكميات الموردة من طرازات «شيفروليه أوبترا» من قبل وكيلها المحلى بسبب قرب نفاذ المخزون لدى الشركة الأم من مكونات الإنتاج والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلي.

شيفروليه أوبترا

وأشار إلى أن النسبة الأكبر من موزعى السيارات استغلوا الأزمة التى تواجه سوق السيارات من نقص الطرازات المستوردة من خلال رفع الأسعار فى محاولة لجنى أكبر قدر من المكاسب، وتحقيق أعلى ربحية فى عمليات بيع وتسويق المركبات.

واستنكر المحاولات التى يتبعها الموزعون والتجار الذين يقبلون على رفع أسعار الطرازات المنتجة محليًا بالرغم من التسهيلات التى تمنحها الدولة للمصنعين وتسهيل إجراءات التسجيل المسبق وتمويل الشحنات الواردة من مكونات الإنتاج ومعدات التصنيع.

وكانت 6 طرازات مجمعة محليًا تصدرت المراكز الستة الأولى بقوائم تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر خلال شهر يوليو الماضى، هى «نيسان صنى، وشيرى أريزو 5، وتيجو 7، وإم جى 5، وتيجو 3،BYD F3».

وسجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا – نموًا – بنسبة %4.1 لتصل إلى 28 ألفًا و259 مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 27 ألفًا و138 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

متوسط قيمة أسعار «الأوفر برايس» على بعض السيارات