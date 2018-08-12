موزعون يستاءون من فرض وكلاء طرازات بعينها

المال ـ خاص: واجه موزعون بسوق السيارات العديد من الضغوط على مدار الفترة الماضية، ومن بينها سياسة الوكيل الخاصة بفرض بعض الطرازات التى تعانى من صعوبات فى بيعها ضمن الحصة السوقية للموزع مقابل الحصول على حصته فى باقى الطرازات الأخرى، والتى تتسم بتزايد الإقبال عليها، والتى يتمكن الموزع من تحقيق ه

المال ـ خاص:



واجه موزعون بسوق السيارات العديد من الضغوط على مدار الفترة الماضية، ومن بينها سياسة الوكيل الخاصة بفرض بعض الطرازات التى تعانى من صعوبات فى بيعها ضمن الحصة السوقية للموزع مقابل الحصول على حصته فى باقى الطرازات الأخرى، والتى تتسم بتزايد الإقبال عليها، والتى يتمكن الموزع من تحقيق هامش ربح كبير منها.

يقول أحد موزعى تويوتا إن الفترة الماضية شهدت إجبار الموزعين على استلام أعداد كبيرة من طرازات CH-R، وفورتشنر، بعد أن رُصد تراجع الإقبال عليهما، وبعد أن باتت أسعارهما غير منافسة فى السوق، كشرط أساسى لاستلام الحصص من كورولا.

وأضاف أن الزيادات المستمرة فى الأسعار تسببت فى تراجع إقبال العملاء على كلا الطرازين، خاصة أن طرح الجيل الثانى من تويوتا فورتشنر فى تخطى سعرها حاجز المليون جنيه، وبالتالى بات سعرها مقاربًا للعديد من العلامات التجارية الأوروبية الفاخرة، التى تعتمد على التجميع المحلى فى توفير طرازاتها للسوق.

وبين أن سياسة فرض طرازات معينة تعانى غياب الإقبال عليها، بات اتجاهًا عامًا فى معاملة الوكلاء لشبكة التوزيع، مؤكدًا أن حصول الموزع على حصته من السيارات دفعه لعدم الالتزام بالسعر الرسمى، والمغالاة فى الأوفر برايس على السيارات التى يتجه المستهلك لشرائها، على أن يتم الإعلان عن خصومات على السيارات التى باتت لا تتناسب مع مستويات دخول الأفراد، بهدف بيعها بدلًا من تواجدها فى المعرض لفترة طويلة.

وكشف الموزع عن أن العديد من العلامات التجارية بدأت خلال الفترة الماضية إعادة تقييم الطرازات المتوفرة منها بالسوق المحلية، بهدف التفاوض على حصول الوكيل عليها بسعر مناسب للسوق، أو وقف استيرادها بعد أن بات من الصعب تحقيق مستهدفات المبيعات.

وقال رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، إن السوق تعانى من الركود بعد الطفرات السعرية التى شهدتها على مدار العامين الماضيين وظهور العديد من الطرازات والأنواع التى باتت غير قادرة على تغطية مصاريفها، مما أدى إلى تراجع هامش ربحها، مع انصراف العميل عن الاهتمام باقتنائها.

وأضاف أنه ارتفاع مصاريف تشغيل الوكلاء والموزعين، بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار الوقود، علاوة عن بنود الأجور والمرتبات، والضرائب بات السبيل الوحيد أمام الوكيل هو إجبار شبكة الموزعين بكل السبل على الحصول على حصته من السيارات، وإن كان غير قادر على بيعها بالكامل فى المدة الزمنية المتفق عليها.

وأشار مسروجة إلى أن غالبية الوكلاء يعانون من ضغوط خارجية من قبل الشركة الأم المصنعة للعلامة التجارية، ممثلة فى إلزامه بالحصول على طرازات وأنواع باتت لا تتناسب مع سوق السيارات، خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار إلى مستويات قياسية، وتراجع الطلب بعد أن تسببت الموجة التضخمية فى تراجع القوة الشرائية للجنيه.

ودلل على ذلك قائلًا: «إن هناك علامة تجارية أعلنت خلال الفترة الماضية عن فتح باب الحجز على طرازات كهربائية، رغم أن البنية التحتية غير مؤهلة حتى الآن لاستقبال تلك الفئة من السيارات، موضحًا أن الشركة الأم فرضت عليه فتح باب الحجز وبدء عمليات البيع علاوة عن إلزامه بتدريب مجموعة من العاملين على تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوفير قطع الغيار لتلك السيارات».

وبين أن إجبار الوكلاء شبكة الموزعين وإلزامهم بسيارات قد تكون غير ملائمة لظروف السوق يكون نابعا فى الأساس من ضغوط تمارس عليه من قبل الشركة الأم، والتى تفرض عليه موديلات تعانى من غياب الإقبال عليها، وقد يمتد الأمر فى بعض الحالات إلى فرض ألوان بالأمر على الوكيل.

وأشار مسروجة إلى أن رفض الوكيل استلام تلك الطرزات من الشركة الأم قد يعرضه لفسخ التعاقد معه وأن السوق على مدار السنوات العشر الماضية قد شهدت العديد من تلك الحالات.

ومن جانبه، قال أسامة أبو المجد، رئيس مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن هذه الظاهرة باتت متواجدة فى جميع العلامات التجارية، خاصة مع السياسات التسعيرية الخاطئة للعديد من الطرازات، خاصة الأسيوية، والتى شهدت ارتفاعًا بصفة دورية على موديلاتها مع اى تغير فى سعر الدولار.

وأضاف أن رغبة الوكيل والموزع فى تحقيق أقصى ربح ممكن من السيارات تسبب فى تراجع الإقبال على العديد من الطرازات، ومع استمرار عمليات استيرادها يلجأ الوكيل لسياسة فرض على شبكة الموزعين لتصريف المخزون، وتحقيق مستهدفاته من المبيعات والمتفق عليها سالفًا مع الشركة الأم.

وأشار أبو المجد إلى أن حل تلك الأزمة التى يعانى منها تجار السيارات أيضًا يتطلب فرض رقابة على السوق بهدف تحقيق السعر العادل، الملائم لمستويات الدخول والأجور، مما سيؤدى إلى القضاء على حالة التوزيع الضعيف الذى تعانيه بعض الطرازات.