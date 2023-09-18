موزعون معتمدون: طرح هاتف «آيفون 15» فى السوق المحلية صعب بالوقت الحالي

أكد موزعون معتمدون لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول أن السوق المصرية لن تشهد طرح هاتف «آيفون 15» الجديد فى القريب العاجل خاصة وأن عددا من الوكلاء يرفضون استيراد شحنات جديدة التى تحمل شهادات ضمان دولى نتيجة عدم قدرتهم على تسعيرها فى ظل تذبذب سعر الصرف الحالى .

وقالوا لـ «المال» إن الفترة الماضية شهدت تكرار السيناريو ذاته مع جميع موديلات هواتف «آيفون 14» والتى كان يتم جلبها عن طريق حاويات بوسائل غير مشروعة قادمة من السوقين الليبية والإماراتية دون المرور على الوكلاء والموزعين الرئيسيين لشركة آبل فى السوق.

وأضافوا أن أغلب الشركات العالمية تقوم حاليا بتسعير هواتفها الجديدة وجميع إكسسواراتها من شواحن وجرابات وسماعات عند مستوى يتراوح من 42 إلي 45 جنيها للدولار، فعلى سبيل المثال يصل سعر جراب هاتف «سامسونج فولد 5» فى مصر حاليا إلي 4500 جنيه مقارنة مع 30 دولارا فى ليبيا (ما يعادل 1000 جنيه تقريبا).

يشار إلى أنه يتم تحصيل ضرائب ورسوم على أجهزة المحمول تصل نسبتها إلي %36 تتضمن %5 تنمية لصالح جهاز تنظيم الاتصالات ، و%10 جمارك، و %14 قيمة مضافة.

وكانت شركة آبل العالمية طرحت الأسبوع الماضي 4 طرازات من هاتفها الجديد “آيفون 15” بأسعار تبدأ من 800 دولار هى «آيفون 15»، و«آيفون 15 بلس»، و«آيفون 15 برو»، و«آيفون 15 برو ماكس». وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GKK» استحوذت «آبل» علي %52 من مبيعات أجهزة الهواتف الذكية فى مصر التى تتخطى قيمتها 600 دولار خلال أبريل الماضى والبالغة نحو 20 ألف وحدة.