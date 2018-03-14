موزعون: تجميع كيا لسيارة سورنتو يعزز من تنافسيتها

- 800-900 ألف جنيه السعر المتوقع للسيارة أحمد شوقي قال عدد من موزعي سيارات كيا في مصر إن تجميع السيارة محليًا سيعزز تنافسيتها ضمن شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات؛ لأن هذه الخطوة ستخفض الأسعار بنسبة كبيرة. ومن جانبه، قال رمضان…

– 800-900 ألف جنيه السعر المتوقع للسيارة

أحمد شوقي

قال عدد من موزعي سيارات كيا في مصر إن تجميع السيارة محليًا سيعزز تنافسيتها ضمن شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات؛ لأن هذه الخطوة ستخفض الأسعار بنسبة كبيرة.

ومن جانبه، قال رمضان أبو حتة، مدير عام الشركات بشركة أبو حتة لتجارة السيارات، إن تجميع كيا سورنتو سيجعل فئتها السعرية أقل بكثير عن السيارات المنافسة بما يعزز أداءها على حساب هذه السيارات، مشيرا إلى أن السعر المتوقع للسيارة والذي يضمن تنافسية النسخة المجمعة محليا يتراوح بين 800 و900 ألف جنيه.

ولفت أبو حتة إلى أن كيا تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق تقدم ملموس في السوق المحلية؛ رغم الأزمات التي مرت بها سوق السيارات.

يذكر أن كيا قد احتلت المركز السادس بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا في السوق المحلية بحصة سوقية 4% من المبيعات الإجمالية للسوق خلال يناير 2018 والتي بلغت 10.3 ألف وحدة، فيما استحوذت العلامة الكورية على 6% من المبيعات الإجمالية لسوق الملاكي والبالغة 6.8 ألف وحدة.

وأوضح حاتم داوود مدير حسابات الشركة المتحدة لتجارة السيارات أن تجميع كيا سورنتو سيخفض أسعارها في السوق المحلية بنسبة كبيرة بشكل يدعم تنافسيتها على حساب السيارات الأخرى ضمن نفس الفئة؛ مشيرا إلى أن السعر المتوقع للسيارة يدور بين 800 و850 ألف جنيه. ولفت إلى أن تويوتا فورتشنر فورتشنر تعد أحد أهم المنافسين لكيا سورنتو.

ووقعت أمس الأول الشركة المصرية العالمية للسيارات مع شركة كيا موتورز العالمية عقدًا للبدء في تجميع سيارات كيا في مصر؛ على أن يتم البدء بتجميع الشكل الأحدث من كيا سورنتو والتي تقارب أسعاره الحالية مستوى 1.6 مليون جنيه.