موزعة على 16 محافظة.. «العامة لتجارة الجملة» تبدأ مشروع ربط المنافذ بمنظومة الحاسب الآلى

كشف صبحى المزين، رئيس قطاع المناطق بالشركة العامة لتجارة الجملة ، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم البدء فى مشروع ربط جميع فروع الشركة البالغ عددها 258 فرعًا، موزعة على 16 محافظة، بمنظومة الحاسب الآلى.

وأضاف أنه سيتم ربط تلك الفروع بنحو 13 ألف بقالى التموين و5 آلاف منفذ جمعيتى متعاملين مع الشركة فى تلك المحافظات.

يذكر أن الشركة العامة لتجارة الجملة تقوم بتوزيع السلع التموينية، من خلال مخازن الجملة التابعة لها، وذلك لبقالى التموين ومنافذ جمعيتي، بهدف صرفها لحاملى البطاقات التموينية.

وتقوم بالصرف فى محافظات شمال سيناء، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والغربية، والشرقية، ومطروح، والبحيرة، والإسكندرية، والقليوبية، والقاهرة.

وقال «المزين» فى تصريحات لـ«المال» -على هامش جولة تفقدية فى محافظة الدقهلية مؤخرًا- إن “العامة لتجارة الجملة” بدأت منظومة ربط فروعها ببقالى التموين وجمعيتي، وذلك بتجربتها فى محافظة بورسعيد، وجارٍ تعميمها على باقى المحافظات الموجودة بها الشركة فى 1 يوليو المقبل.

وأضاف أن ربط فروع مخازن الجملة بالشركة ببقالى التموين ومنافذ جمعيتى بمنظومة الحاسب الآلي، تستطيع الشركة من خلاله التعرف على السلع التى يحتاج إليها المنفذ التموينى قبل نفادها، وبذلك يتم توجيه المخزن بصرف تلك السلع فى أسرع وقت.

وأوضح «المزين» أن منظومة الحاسب الآلى التى يتم تطبيقها فى الشركة تعمل على توفير الوقت والجهد فى تسليم واستلام السلع التموينية للمخازن والمنافذ التموينية، كما تمكنها من الوقوف ساعة بساعة على مدى توافر السلع بجميع منافذها، إذ يتم العمل توفير كميات كبيرة من السلع التى تكفى احتياجات المواطنين مدة لا تقل عن 3 أشهر.

وأضاف «المزين» أن الشركة العامة لتجارة الجملة يتبعها 13 ألف بقال تموينى و5 آلاف منفذ جمعيتى موزعة على 16 محافظة، موضحًا أن «الدقهلية» بها 2885 بقالًا تموينيًا وجمعيتى تابعين للشركة العامة لتجارة الجملة.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بعمل ميكنة قواعد بيانات الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة أعمال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية وهى النيل، والأهرام للمجمعات، إضافة إلى شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة.

وتم التنفيذ الميكنة لـ881 مجمعًا استهلاكيًا، و515 مخزنًا بإجمالى 1396 موقعًا، وذلك بتكلفة قدرها 52 مليون دولار، بهدف زيادة القدرة التفاوضية لعمليات شراء السلع فى الشركة القابضة وتحسين عمليات التخطيط، لضمان وصول السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، ورفع كفاءة عمليات تداول السلع وإدارة المخزون بفعالية من خلال نظام معلومات متكامل يحقق الانضباط فى توزيع السلع الغذائية بأسلوب محكم بالمخازن ومنافذ البيع والتوزيع يوفر لمتخذى القرار كل التقارير الخاصة بعمليات الشراء ومراقبة المخزون.