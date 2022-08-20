موريتانيا تنسحب من بطولة غرب إفريقيا بسبب التلاعب في الأعمار

قرر منتخب موريتانيا تحت 15 عاما الانسحاب من بطولة غرب إفريقيا للناشئين الجارية حاليًا في ليبييريا؛ بسبب الفوارق العمرية بين لاعبي موريتانيا ولاعبي منتخب سيراليون، الفريق الذي كبد موريتانيا خسارة ثقيلة بستة أهداف دون رد.

وأوضح الاتحاد الموريتاني في بيان رسمي، صدر اليوم السبت، أنه تلقى تحذيرات بشأن خرق بعض لاعبي المنافسين لقواعد البطولة.

وقال الاتحاد الموريتاني: علمنا من عدة متابعين أن أعمار بعض الفرق المشاركة بعيدة للغاية عن الحد القانوني للمشاركة في هذه البطولة، فقررنا الانسحاب حفاظًا على سلامة اللاعبين من الإصابات المحتملة نتيجة اللعب ضد فئات عمرية أكبر بصورة غير قانونية.

في سياق متصل، تداول العديد من المتابعين صور تظهر فارق جسماني واضح بين لاعبي سيراليون ولاعبي موريتانيا في هذه البطولة.