«موردن موتورز» تقر زيادات جديدة في أسعار سيارات «سوزوكي فيتارا».. تعرف على التفاصيل

أقرت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، زيادات جديدة في أسعار سيارات سوزوكي فيتارا بقيمة بلغت 20 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية خلال مايو الحالى.

قفزت أسعار سيارات سوزوكي فيتارا الفئة الأولى «A/T 1 Tone» إلى 455 ألف جنيه، بدلًا من 435 ألفًا سابقًا.

وصعدت أسعار طرازات «فيتارا» الفئة الثانية «A/T GLX 2 Tone» إلى 465 ألف جنيه، مقابل 445 ألفًا.

ينتمي طراز «فيتارا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.5 ثانية.

زودت سيارات سوزوكي فيتارا بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، والثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات».

دعمت ببعض التجهيزات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة».

تقدم طرازات «فيتارا» ببعض الكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما، ومكييف هواء أوتوماتيك، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية».

كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 كبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية، وغيرها».