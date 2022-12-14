«مورجان ستانلي» يتوقع نمو الاقتصاد الصيني في 2023

توقع بنك مورجان ستانلي أن يشهد الاقتصاد الصين نموا خلال العام المقبل، لافتا إلى التخلص التدريجي من الإجراءات ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا، المتمثلة في سياسة”صفر كوفيد” كعوامل تدعم الاقتصاد، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وتوقع الخبراء الاقتصاديون في مورجان ستانلي في مذكرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.4% في 2023 بدلاً من 5% في السابق، وارتداد نشاط التنقل والاقتصاد بنهاية الربع الأول إلى مستويات لم تسجل منذ يونيو ويوليو من هذا العام.

ويتوقع اقتصاديو البنك الأمريكي استمرار التعافي إلى مستويات أعلى من قبل الوباء خلال بقية عام 2023.

وأوضحوا أنه على الرغم من أن نمو الاقتصاد قد يعاني بعض الآلام في المدى القريب في بداية العام المقبل مع وصول حالات الإصابة بالوباء إلى ذروتها وحدوث اضطراب في الإنتاج والاستهلاك، إلا أن المخاطر على سلسلة التوريد ربما يمكن إدارتها مقارنة بالضرر الذي تسببه عمليات الإغلاق المتعلقة بالفيروس. ‏