«مورجان ستانلي» يتوقع تراجع الدولار بعد بلوغه ذروة 20 عاما

توقع بنك مورجان ستانلي أن ينخفض الدولار بعدما وصل إلى أعلى مستوياته 20 عاما، متنبئا أيضا بتفوق أداء الأسواق الناشئة في العام المقبل، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ويقول خبراء مورجان ستانلي إن الدولار الأمريكي قد بلغ ذروته، ومن المقرر أن ينخفض في عام 2023 بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة وسط توقعات بتخفيف التضخم، وهو سيناريو سيدعم أصول الأسواق الناشئة، وفقًا لمورجان ستانلي.

وسينخفض مؤشر الدولار إلى 104 بحلول نهاية العام المقبل، بينما سيتفوق اليورو في الأداء مع استئناف تدفقات المستثمرين، كما كتب محللو مورجان ستانلي بقيادة أندرو شيتس في مذكرة.

وكتب محللو مورجان ستانلي بقيادة أندرو شيتس في مذكرة أن عائدات سندات الولايات المتحدة لأجل سنتين و10 سنوات من المتوقع أن تنتهي في 2023 عند 3.50%، مما يعني انحدارًا مفيدًا لمنحنى العائد.

ومن المتوقع أن يصل الدولار إلى ذروته مع انحسار حالة عدم اليقين حول تشديد سعر الفائدة الفيدرالي، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة النهائي في يناير 2023، مع خفض سعر الفائدة في الربع الرابع.

وفي المقابل توقع بنك مورجان ستانلي أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بوضع السعر النهائي لارتفاع أسعار الفائدة في مارس المقبل.