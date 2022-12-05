«مورجان ستانلي» يتحول إلى التفاؤل إزاء الأسهم الصينية

يعاود “مورجان ستانلي” التحول إلى التفاؤل مرة أخرى إزاء الأسهم الصينية بعد ما يقرب من عامين، لينضم بذلك إلى مجموعة متنامية من بنوك “وول ستريت” المتفائلة حيال التوقعات بتحرك البلاد لتخفيف قيود كوفيد-19.

التفاؤل إزاء أداء الأسهم الصينية

وفي هذا الصدد كتب الخبراء الاستراتيجيون، بمن فيهم لورا وانغ، في مذكرة مؤرخة يوم الأحد أن “التطورات الإيجابية المتعددة إلى جانب مسار واضح جرى وضعه نحو إعادة فتح البلاد تضمن الترقية، ونحن في بداية تحسن سيمتد لأكثر من فصل في تنقيحات وتقييمات الأرباح”.

رفع “مورجان ستانلي” توصيته تجاه الصين إلى “زيادة المراكز” من توصيته السابقة في يناير 2021 بـ”مركز متساوٍ”، كما رفع أهدافه لنهاية عام 2023 لمؤشر “إم إس سي آي الصين” (MSCI China Index) إلى 70 من 59، ولمؤشر “هانغ سنغ” (Hang Seng Index) إلى 21,200 من 18,200.

تشير الأهداف الجديدة إلى ارتفاع أكثر من 10%، حتى بعد صعود الأسهم في هونغ كونغ والبر الرئيسي يوم الاثنين مع تسريع السلطات للتحول نحو الحد من القيود الوبائية.

القاع

يساعد عدد كبير من التطورات الإيجابية في تحسين النظرة المستقبلية للأصول الصينية، إذ يرى مزيد من مراقبي السوق أن أسهم البلاد وصلت إلى القاع.

قفز مؤشر “سي إس آي 300” (CSI 300 Index) القياسي بنسبة 10% تقريباً في نوفمبر، وهو أفضل شهر له منذ يوليو 2020، إذ عزز الارتفاع العالمي تأثير تخفيف القواعد المرتبطة بكوفيد وتدابير إنقاذ القطاع العقاري.

علاوةً على ذلك، ينصح “مورجان ستانلي” بزيادة الانكشاف على الشركات المستفيدة من إعادة فتح البلاد مثل القطاع الاستهلاكي، وإضافة التخصيص إلى الأسهم الصينية الخارجية.

وقد أصبح الآن “أكثر ثقة بأن دورة صعود جديدة تبدأ” لأسهم الأسواق الناشئة نظراً إلى زيادة نمو الأرباح وتوسع المضاعفات.

ويتماشى تحديث توصيات الأسهم الصينية مع تفضيل “مورجان ستانلي” لأسواق شمال آسيا مثل كوريا الجنوبية وتايوان.

ومع ذلك، قال المحللون إنّ مسار التعافي في الصين “من المقرر أن يكون وعراً مع استمرار ضغوط الأرباح في أوائل العام المقبل”.