مورجان ستانلي ترفع مشتريات الأجانب بالبورصة إلى 2.4 مليار جنيه

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب، البورصة المصرية، الاسبوع الماضي، مشتريات بقيمة 2.4 مليار جنيه، مقابل مبيعات بقيمة 1.9 مليار جنيه، محققة صافي شرائي قدره 500 مليون جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، ان الصناديق المحلية سجلت صافي شرائي بقيمة 10 ملايين جنيه، الأسيوع الماضي، حيث حققت مشتريات قدرها 106.9 مليون جنيه، مقابل مبيعات بنحو 96 مليون جنيه.

وشهدت شاشات التداول، الأسبوع المنقضي، تنفيذ عدد من صفقات تبادل ملكية بالاتفاق بين أطرافها، وشراء موسع على أسهم بعض الشركات والتي تسمى “تفويتات”، على سهمي طلعت مصطفى وهيرميس، مع بدء العمل بالتعديلات الجديدة لمؤشر مورجان ستانلي العالمية للأسواق الناشئة MSCI EM Index.

وشهدت الشاشات تنفيذ تفويتات على سهم المجموعة المالية “هيرميس” بقيمة 980 مليون جنيه، على عدد 38,2 مليون سهم، بالإضافة إلى تفويتات على سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بقيمة 700.7 مليون جنيه، على عدد 91,4 مليون سهم، ما يعادل نحو 1.7 مليار جنيه مجتمعين.

وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي العالمية للأسواق الناشئة MSCI EM Inde، مطلع الشهر الحالي، عن قيامها ببعض التعديلات على مكونات مؤشرها خلال المراجعة الدورية، والتي كشفت إنضمام المجموعة المالية هيرميس إلى المؤشر وخروج شركة طلعت مصطفى القابضة.