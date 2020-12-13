مورجان ستانلى: فايزر قد تحصد إيرادات تقارب 20 مليار دولار من بيع لقاح كورونا

توقع محللو وول ستريت، أن تحقق شركتا فايزر وموديرنا إيرادات بحوالى 32 مليار دولار خلال 2021 من مبيعات لقاحات فيروس كورونا الجديد، بحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وتوقع بنك مورجان ستانلي أن تحقق شركة فايزر إيرادات من بيع اللقاح بقيمة 19 مليار دولار العام المقبل، علاوة على 975 مليون دولار إيرادات بيع اللقاح خلال العام الجاري.

من المتوقع أن تحصل فايزر على إيرادات إضافية من عملية بيع اللقاح حول العالم بنحو 9.3 مليار دولار

ومن المتوقع أن تحصل فايزر على إيرادات إضافية من عملية بيع اللقاح حول العالم بنحو 9.3 مليار دولار في عامي 2022 و2023 معاً، وفقا لبنك مورجان ستانلي.

تجدر الإشارة إلى أن فايزر تنوى تقسيم العوائد الناتجة عن بيع اللقاح ضد الفيروس مع شريكتها الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية “بيو إن تك” BioNTech.

حصل لقاح “فايزر- بيو إن تيك” على موافقة السلطات الصحية في العديد من البلدان

وحصل لقاح “فايزر- بيو إن تيك” على موافقة السلطات الصحية في العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة، المكسيك، والبحرين.

وفي أسواق المال، سجلت أسهم شركتي “فايزر” و” بيو إن تك ” مكاسب بنحو 11%، 275% على الترتيب.

وبلغت القيمة السوقية لـ فايزر نحو 229 مليار دولار، في حين بلغت القيمة السوقية لـ بيو إن تك نحو 31 مليار دولار.

من ناحية أخرى، قال جولدمان ساكس، إن “موديرنا” ستحصد إيرادات بقيمة 13.2 مليار دولار من لقاحها الخاص بمقاومة عدوى “كورونا” في العام المقبل.

في حين أبدى “مورجان ستانلي” تفاؤلاً أكبر بشأن العوائد المحتملة، مشيراً إلى أنها قد تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار في عامي 2021 و2022.

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت موافقة طارئة لاستخدام لقاح فايزر- بيو إن تك

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية منحت موافقة طارئة لاستخدام لقاح فيروس كورونا، الذي طورته شركتا فايزر و بيو إن تك.

وقالت الوكالة إن التفويض يعتبر بمثابة “علامة فارقة” في مواجهة الوباء، الذي أودى بحياة أكثر من 295 ألف شخص في الولايات المتحدة.

واعتبرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن اللقاح الذي يوفر حماية بنسبة تصل إلى 95 في المئة من فيروس كورونا، آمن وفعال.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التطعيمات الأولى سوف تبدأ في غضون “أقل من 24 ساعة”.

وقبل إعلان إجازة استخدام اللقاح مساء الجمعة، مارست إدارة ترامب ضغوطا كبيرة على إدارة الغذاء والدواء للموافقة على استخدامه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه طُلب من مدير الوكالة، ستيفن هان، منح موافقة طارئة على استخدام اللقاح بحلول يوم الجمعة أو ترك منصبه. غير أن هان نفى هذه التقارير، وقال إنها “غير صحيحة”.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، أليكس عازار، لصحفيين إن وزارته ستعمل مع شركة فايزر لبدء برنامج تطعيم شامل بحلول الاثنين أو الثلاثاء.

وحصل لقاح فايزر- بيو إن تك بالفعل على موافقة الهيئات التنظيمية في عدة دول، بينها بريطانيا وكندا والبحرين والسعودية.

تشهد الولايات المتحدة زيادة حادة في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

ومنذ نوفمبر، تشهد الولايات المتحدة زيادة حادة في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

وقال هان إن التفويض باستخدام اللقاح جاء بعد “عملية مراجعة مفتوحة وشفافة” ضمنت أنه يتوافق مع “المعايير العلمية الصارمة لإدارة الغذاء والدواء ومعايير السلامة والفعالية وجودة التصنيع”.

ويوم الخميس، أوصى خبراء طبيون يقدمون المشورة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة الطارئة على استخدام لقاح “فايزر- بيو إن تك “. وخلصت لجنة خبراء، مؤلفة من 23 عضوا، إلى أن فوائد اللقاح تفوق مخاطره.

وتقول الهيئة إن الموافقة الطارئة على استخدام اللقاح تختلف عن الموافقة الكاملة التي سيتعين التقدم بطلب منفصل للحصول عليها.

وقال بيتر ماركس، مدير مركز التقييمات والأبحاث البيولوجية التابع لإدارة الغذاء والدواء: “على الرغم من عدم حصوله على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلا أن ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتيك يحمل وعدا بتغيير مسار هذا الوباء في الولايات المتحدة”.