مورجان ستانلى : توقعات بتحسن جودة أرباح معيدى التأمين

قال محللون في مؤسسة مورجان ستانلى للخدمات المالية والإستثمارية أمس أنهم يتوقعون رؤية تحسن جودة أرباح صناعة إعادة التأمين جنبًا إلى جنب مع استمرار الزيادات في الأسعار بناءً على محادثاتها مع معيدي التأمين حول حدث مونتي كارلو الافتراضي هذا العام ،

استمرار مسلسل الزيادات بالإعادة لسنوات مقبلة

قالت مورجان ستانلى أن زخم الأسعار سيستمر على الأرجح طوال عام 2021 وربما بعد ذلك مما يرفع من جودة الربحية الفنية لشركات إلإعادة

أضاف مورجان ستانلى أن تحسين جودة الأرباح من شأنه أن يساعد في دعم القطاع حتى يتم تغطية تكلفة حقوق الملكية وبينما يظل التوسع في الهامش خاضعًا لتجربة الخسارة

ويعتقد مورجان ستانلى Morgan Stanley أن إتجاهات التسعير سوف تستمر ليس فقط من خلال اتجاهات الخسارة الأخيرة ،

ولكن أيضًا من خلال بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ، والتي ستضيف المزيد من الضغط على عائدات استثمارات معيدي التأمين.

وقالت مورجان ستانلى أن كوفيد 19 المستجد يعتبر أيضًا محركًا ثانويًا لأنه يزيد من مستوى الشكوك

وحالات عدم اليقين التي تلوح بالفعل في أفق القطاع إلا أن العودة إلى الربحية ستظل أولوية رئيسية

في حين أن ديناميكيات التسعير أصبحت جذابة بشكل متزايد ، فإن التحسينات في إعادة التأمين

لم تتوافق بعد مع تلك الموجودة في الخطوط الأولية وخطوط إعادة التأمين ، على الرغم من تقلص الفجوة الآن

ويعزو Morgan Stanley هذه الديناميكية إلى التخفيضات المطولة في الأسعار في فى بعض فروع التأًمين التجارى

فضلاعن المستويات الأعلى نسبيًا من الرسملة بين معيدي التأمين ، مما أدى إلى مزيد من التحسينات المتواضعة والمتأخرة.

وكشف مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية أن شركات لإعادة العالمية من

المؤكد أنها سترفع أسعارها، خاصة بعد تقدير خسائر الاخيرة والتى تقارب 82 مليار دولار حتى الآن.

كوفيد 19 السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار

ووفقًا لتقديرات جائحة كورونا التى أصدرتها مؤسسة اللويدز الإنجليزية والتى قدرت

التكلفة الإجمالية لصناعة إعادة التأمين بـ203 مليار دولار، حاول مورجان ستانلي

تحديد ما إذا كان COVID-19 لديه القدرة على إضافة زيادات كبيرة في الأسعار.

وأشارت مؤسسة مروجان ستانلى إلى أن اللويدز الإنجليزية لديها خسارة فى

الاكتتاب البالغة قيمتها 107 مليارات دولار مع توقعات بخسارة 96 مليار دولار أخرى من انخفاض في قيمة المحافظ الاستثمارية.