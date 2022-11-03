مودي الإمام في حوار لـ«المال»: الفن ليس كوتة وتكريمي بمهرجان الموسيقى العربية شرف كبير

كرم مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 التي تختتم الساعات القادمة الموسيقار مودي الإمام تقديرا لمشواره الفني الكبير الذي بدأه منذ فترة السبيعينات وحتى الآن.

وقدم مودي الإمام فيه أعمال موسيقية لامعة تركت بصمة في مجال الموسيقى التصويرية بدرجة كبيرة ، بالاضافة لتعاونه مع نجوم كبار في السينما أمثال عادل امام في أفلام الارهاب والكباب وطيور الظلام والراحل أحمد زكي في ضد الحكومة وكذلك مع بعض المطربين مثل علي الحجار ومحمد منير …

التقت “المال” مودي الإمام في حوار خاص وتحدثت معه عن خطوات في مشواره الموسيقي الهام كالتالي:

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في البداية تحدث الموسيقار مودي الإمام ، أن العمل في مجال صنع وتنفيذ الموسيقى التصويرية حاليا اختلف كثيرا عن أسلوب صنعها في الماضي في فترة السبيعينات والثمانينات تماما .

ولفت إلى أن العمل في الماضي كان بواسطة آلة المافيولا وهي عبارة عن شريطين للصوت مختلفين متزامنين ، فكان المونتير يقوم مع المخرج بترتيب مشاهد الفيلم ويقرران مدة المشهد وكيف يتم القطع منه ومتى ينتهي ، بالإضافة أن المونتير يكون لديه تاثير كبير على احساس الايقاع والزمن وعلى احساس المتفرج بتدفق المشاهد والنقلات ودائما عمله يكون مع المخرج .

ونوه إلى أن المونتير مثل العازف الذي يمسك بآلة البيانو ، فالأداة تقيم بجودة مستخدمها وليست بجودتها هي ، والأجهزة الحديثة عبارة عن تطور تم بناؤه على ماتم قبلها ومن يستخدمها أيضا.

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وعن سبب عدم تواجده بأعمال موسيقية حاليا كثيرة في السوق مثل الماضي قال : لاتوجد “كوتة” في عملي الموسيقي والفن لايمكن أن يكون مثل أي وظيفة أخرى مثل التجارة والسلع المعمرة والانتاج بالجملة في مصانع الملابس أما الفنون لاتوجد فيها كوتة ، فالفنان تأتي له فرصة يسعد بها ويعمل عليها بشكل جيد ، لكن لايوجد روتين أبدا في حياة المطرب والمخرج أو العازف أو أي شخص يمتهن الفن .

لم أهاجر خارج البلاد ولآفضل التواصل مع أي فنان

ونوه إلى أنه أطلقت عليه شائعة في وقت معين أنه هاجر خارج البلاد ، لذلك اعتقد كثير من الفنانين والمطربين أنه ابتعد تماما عن السوق وذلك كلام ليس صحيحا أبدا .

وعن الهجوم الذي تعرض له هو وشقيقه الراحل حسين الإمام في بدايتهم الفنية في أغنيات كثيرة منها “وماله” قال : “الفن طيلة عمره يجب أن يكون متنوعا ولو عدنا لأكثر من 300 سنة كان الفن هكذا وكذلك في العصور الوسطى”.

وكان الموسيقار الراحل عبد الوهاب موجود بفن مختلف عن مايقدمه محمود شكوكو في الاستعراض واسماعيل ياسين أيضا كان يغني ، فالفن طبعه أنه حر، يضيف الإمام.

وتابع قائلا: “لذلك حينما يكون هناك 20 نمطا موسيقيا مختلفا ذلك هو الواقع ، لايمكن أن يكون نفس نوعية الفن واحدة مثل الأشخاص والنباتات لايمكن أن تتشابه أبدا ، لذلك موجة أغاني المهرجانات وغيرها المنتشرة في الساحة الفنية طبيعية لأن الأختلاف في الفن مطلوب”.

شرف كبير

وعن تكريمه بمهرجان الموسيقى العربية هذا العام قال : شرف كبير أن يتم تكريمي بمهرجان عريق للموسيقى في بلدي خاصة في احتفالية باسم الموسيقار الراحل علي أسماعيل ، فهو مهرجانا مميزا وسعدت بتكريمي فيه حقيقة .

وأكد الامام أن العمل الفني دائما يكون لديه حالة وشخصية تحكي شيئا معينا ، أما المخرج يكون دوره موجه بناء على ماكتبه المؤلف ودور الموسيقي أن يستوعب كل ذلك، حتى يستطيع التعبير عن كل ذلك ، ثم يأتي دور المطرب في تسليم هذه العناصر بحسه الفني للجمهور ، لذلك فريق العمل يكون شيئا ممتعا وذلك المميز في الفن أنه يجمع المواهب والآراء معا .

وعن ذكرياته مع المطرب الكبير علي الحجار في الماضي قال إنه شقيقه في الروح وكان زميله بنفس الجامعة فكان دائما يغني بالعود في كلية فنون جميلة ، وكان هو يغني بالجيتار مع شقيقه الفنان الراحل حسين الامام ، وكانت تربطهما صداقة قوية في كلية الفنون الجميلة .

وأضاف: “ثم أصبحا يلتقيا في استوديوهات مختلفة حتى تعاونا مع علي الحجار في أغنية ” اليوم بيفوت هوا” وقام بتوزيع أغنية له” ناديني من أقصى الدنيا” ، ثم جمعتنا الصدفة أن أصبحنا جيران أنا وعلي الحجار في عمارة بها صديق مشترك لنا الاثنان”.

وتابع: “كنت أنا وعلي نسكن في شقتين متلاصقتين وأسسنا فرقة موسيقية معا وقمنا بعزف موسيقى في الجامعات ، وسافرنا أيضا معا وأحيينا حفلات في سان فرانسسيكوا وهوليود كانتا حفلتين ناجحتين جدا وكان معنا عازف جيتار أمريكي اسمه ” داريك شوت” وكان صديقا عزيزا أيضا”.

قضينا أنا وعلي الحجار فترة زمنية رائعة

واستطرد قائلا: “بدأ علي الحجار في تسجيل أحدى ألبوماته الغنائية وكنا نجلس في الاستوديو معا فنلتقي بالعمالقة في ذلك الوقت مثل فتحي سلامة وكامل الشريف وعمر خيرت .

وقال : “كانت هناك شلة من الموسيقيين والعازفين مثل العبقري عبد الله حلمي وجمال لطفي المقيم في أمريكا حاليا فقام بعزف ألة القاتون في أغنية” جفن علم الغزل ” ، وقام أيضا بعزف آلة العود في أغنية ” قلب الليل” لعلي الحجار ، لذلك كان هناك روتينا يوميا في حياتنا في تلك الفترة الزمنية أن من يستيقظ من نومه مبكرا يقوم بايقاظ باقي الشلة ونجتمع عل نفس مائدة الطعام كانت أياما رائعة” .

وعن ذكرياته مع النجوم الكبار الذين تعاون معهم في السينما أضاف: “كل فنان كانت له ذكرى جميلة معه لأنهم كانوا جميعا يحبون حرية العقل والتجربة وكنا نقدم أعمالا فنية تلقى قبولا لدى الجمهور ، وأحيانا أعمالا فنية كانت سابقة لزمنها ، لكن الأهم أننا قضينا أوقاتا رائعة معا كفريق عمل واحد”.

وعن ذكرياته مع الفنان القدير عادل إمام في تعاونه معه في أفلام كثيرة منها الارهاب والكباب قال إن العمل معه كانت فيه فرصة وحرية والقدرة على عمل شيئا غير مسبوقا وهو انسان طيبا وكريما ، وحينما تكون الثلاثي الراحل وحيد حامد والمخرج القدير شريف عرفة وأستاذ المونتاج العظيم عادل منير الراحل والمنتج عصام إمام كان شجاعا جدا كونا فريق عمل رائعا .

ولفت إلى أن عصام امام شجاعا جدا في انتاجه لفيلم الارهاب والكباب وأحدث ثورة كبيرة في السينما المصرية والشارع المصري .

وعن الصعوبات التي واجهها في أعماله الفنية والموسيقي قال : “لايوجد عمل صعب لكن هناك فترة زمنية معينة كانت مريحة بدرجة أكبر من غيرها”.

الإمام : فتحي سلامة فنان عظيم

وأبدى مودي الإمام رأيه في الموسيقار فتحي سلامة وتعاونه مع الكينج منير مؤخرا في الحفلات الغنائية بعد سنين طويلة من الغياب بينهما ، وتطويرهما لشكل الفرقة الموسيقية.

وقال : “فتحي سلامة فنان عظيم ومن المطورين الذين استطاعوا عمل حلقة وصل في الموسيقى بين ألمانيا وأووربا وذوقه في الموسيقى رائع” .

ولفت إلى أنه تعاون مع منير في توزيع موسيقى أغنية فيلم ” يوم حلو ويوم مر” وليس تلحينا وكانت ألحان عبد العظيم عويضة وسميت الأغنية باسم ” توت توت ” والكينج أبدع في غنائها ، كما تعاون مع منير أيضا في أغنية مقدمة مسلسل ” باب حارتنا اتفتح” ، مؤكدا منير فنانا ملهما وشخصية ودودة وصوته رائعا .

حققت شيئا عظيما بتعاوني مع فنانين كبار في مسيرتي

وأشار إلى أن أي وقت قضاه مع أي فنان كبير بالنسبة له حقق شيئا عظيما في حياته الفنية ، سواء علي الحجار أو محمد ثروت أومحمد منير وعمرو دياب فهو فنانا ذكيا ومحبوبا .

وأكد أنه لايسعى للتواصل مع فنان معين ليعمل معه إلا لو عرض عليه شاعر غنائي مثل أيمن بهجت قمر كلمات أغنية معينة ، وشعر أن هناك مطربا معينا تناسبه فيقوم بالتواصل معه فورا .

وأضاف أنه كانت تجذبه الموسيقى وكافة العناصر الفنية الأخرى في أفلام والده الراحل المخرج القدير حسن الامام ، موضحا أنه كان يتمتع بأذن موسيقية وكان يعمل في مجال الكلاكيت وكان يحب كل شئ في الفن الموسيقى والآخراج وكل العناصر الفنية .

وتابع أنه لكي يعمل في مجال الموسيقى يجب ان يكون محبا لكل عناصر الفن الأخرى ، فالموسيقار عبد الوهاب وكذلك كمال الطويل كانوا يعشقان كل عناصر الفن الأخرى .

واختتم مودي الأمام، حواره مع “المال” قائلا إنه كانت بالنسبة له الموسيقى أهم من الكلام ، فحينما كان يعرف كان مرتاحا وعلاقته بها قبل علاقته باللغة بدرجة كبيرة ، لكن الفنان يجب أن يكون محبا لكثير من الفنون .