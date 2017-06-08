موديز: تصنيف قطر سيتراجع إذا استمر نزاع الخليج

خالد بدر الدينقالت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.وكانت وكالة ستاندرد آند بورز S&P الأمريكية للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف ق

خالد بدر الدين

قالت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، إن جودة الائتمان القطري ستتراجع إذا استمرت التوترات مع جيرانها الخليجيين لفترة طويلة مما يزيد نسبة ديون البلاد ويؤثر سلبا على سيولة البنوك.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز S&P الأمريكية للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف قطر أمس الأربعاء إلى -AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف.

و قالت موديز: “قد يتضمن التصعيد قيودا على تدفقات رأس المال مما سيؤثر سلبا على سيولة وتمويل البنوك القطرية ولا سيما أن إجمالي الدين الخارجي لقطر يبلغ 150 % من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضافت موديز لعملائها “إذا طال أمد الخلاف بين قطر وجيرانها بمجلس التعاون الخليجي أو اشتدت حدته فمن المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أبرز وأن يرفع تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية الأخرى”.

وذكرت وكالة رويترز إن تصنيف موديز لقطر حاليا عند Aa3 مع نظرة مستقرة أو ما يعادل أربع درجات أعلى من التصنيف العالي المخاطر بعد أن قطعت دول عربية من بينها السعودية والإمارات هذا الأسبوع العلاقات الدبلوماسية مع قطر العضو بمجلس التعاون الخليجي فيما علقت أيضا وسائل النقل الجوية والبرية والبحرية وفرضت حظرا على السفر.