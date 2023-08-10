موديز تدرس رفع تصنيف تركيا: "الفريق الاقتصادي الجديد يسير في الاتجاه الصحيح"

تدرس وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف تركيا في ظل نجاح الأخيرة في خفض التضخم تحت قيادة فريق اقتصادي جديد يتنى سياسات تقليدية قابلة للتنبؤ.

وحسب بلومبرج، قالت “موديز” إن التصنيف الائتماني لتركيا يمكن رفعه إذا استمرت البلاد في تعميق السياسات السائدة التي أدخلت منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي.

وقالت الشركة في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع: “التحول نحو صنع سياسة أكثر تقليدية وقائمة على القواعد ويمكن التنبؤ بها أمر إيجابي للائتمان، ويأتي في وقت أبكر مما توقعنا”.

وتابعت:”لقد التزم الفريق الاقتصادي الجديد بخفض التضخم وتقليل الاختلالات الخارجية الكبيرة في تركيا وضمان الانضباط المالي”.

وأضافت أن تركيا “بدأت تدريجياً في تصحيح اتجاه السياسة النقدية والمالية”.

تصنيف تركيا الائتماني

لكن، حتى إذا تم ترقية تركيا، فمن المحتمل أن تظل في منطقة لا تلقى فيها الاهتمام الكافي من المستثمرين.

وتصنف وكالة موديز ديون حكومة تركيا حاليا عند B3مع نظرة مستقبلية مستقرة أي ست درجات أقل من درجة الاستثمار، وهو نفس تصنيف أنغولا ونيكاراغوا.

فريق اقتصادي جديد

ومنذ فوزه في الانتخابات، عيّن أردوغان اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت – محمد شيمشك وحفيظة غاي إركان – وزيراً للمالية ومحافظةً للبنك المركزي، على التوالي.

ويسعى الاثنان إلى تعزيز مصداقية تركيا بين تجار السندات والأسهم الدوليين من خلال إنهاء سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية وتدخلات الدولة المستمرة في الأسواق المالية.

وأدى ذلك إلى نزوح جماعي للمستثمرين وأثار أزمة تضخم في عهد أسلافهم.

وقال شيمشك يوم الخميس إنه يعتقد أن النهج الجديد سينعكس على التصنيف الائتماني لتركيا.

الاستقرار والمرونة

وقال سيمسيك في منشور على X ، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر: “نحن مصممون على تنفيذ سياسات قائمة على القواعد بما يتماشى مع المعايير الدولية من أجل ضمان الاستقرار المالي الكلي وزيادة مرونة بلادنا في مواجهة الصدمات”.

ورفع البنك المركزي التركي في يونيو الماضي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين لكبح جماح التضخم الذي بلغ نحو 50%.

وكانت الزيادات خفيفة للغاية من وجهة نظر العديد من الاقتصاديين. عند تعديلها وفقًا للتضخم ، تظل المعدلات أقل بكثير من الصفر ومن بين أدنى المعدلات في العالم.

ومع ذلك ، رحب المستثمرون على نطاق واسع بخطوات تركيا الأخيرة. إذ انخفض متوسط العائد على السندات الدولارية الحكومية إلى 8.1٪ من أكثر من 10.5٪ في أواخر مايو، وفقًا لمؤشرات بلومبرج.

كما انخفضت تكلفة الحماية من التخلف عن السداد بشكل كبير، بينما أقبل الأجانب أيضًا في الأسهم التركية.