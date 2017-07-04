موديز تخفض تقييم قطر من مستقرة إلى سلبية

خالد بدر الدين: خفضت وكالة موديز الأمريكية للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى سلبية بسبب أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها مع بقاء تصنيفها الائتماني بلا تغيير عند Aa3. وقالت وكالة موديز إن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتج

خالد بدر الدين:

خفضت وكالة موديز الأمريكية للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى سلبية بسبب أزمة مقاطعة 4 دول عربية لها مع بقاء تصنيفها الائتماني بلا تغيير عند Aa3.

وقالت وكالة موديز إن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة عن النزاع بين قطر ومجموعة من الدول الخليجية ومصر أيضا.

وذكرت وكالة رويترز أن وكالة موديز ترى أن احتمالات أن تطول فترة عدم اليقين إلى عام 2018 تزايدت وأن حلا سريعا للنزاع غير مرجح في الأشهر القليلة القادمة برغم أن صادرات قطر من النفط والغاز لم تتأثر في هذه المرحلة بالنزاع إلا أنه توجد تقارير عن عرقلات لبعض الصادرات غير الهيدروكربونية.

وتؤكد وكالة موديز أن تصنيف السندات القطرية الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند Aa3 وأن تصنيف السندات القطرية القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية يبقى بلا تغيير عند B1 .

وترى وكالة موديز أيضا أنه مادامت صادرات قطر من النفط والغاز لم تتعرض للعرقلة فإن النزاع الحالي لن يؤثر على غالبية الإيرادات بالعملة الأجنبية في ميزان المعاملات الجارية.