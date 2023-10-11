«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لـ5 بنوك مصرية

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف 5 بنوك مصرية صباح اليوم، هي: الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، حسب التقرير الذي نشرته الوكالة.

وتم تخفيض من مستوى B3 إلى Caa1 للبنك الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، أما بنك الإسكندرية فتم تخفيض تصنيفه من مستوى B2 إلى B3، وذلك مع نظرة مسنقبلية مستقرة.

وأرجعت الوكالة خفض التصنيف الائتماني للبنوك إلى ارتفاع حيازتها للسندات الحكومية، بالإضافة إلى ضعف أداء الاقتصاد الكلي.

وفى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر، قام “مورجان ستانلي” بتخفيض التصنيف الائتمانى السيادى لمصر، حيث أشار إلى أن هناك عوامل خطر تحيط بالوضع الراهن، بالتزامن مع عدم اكتمال برنامج الاصلاح الاقتصادي ببرنامج صندوق النقد الدولي.

التصنيف الائتماني لمصر

جدير بالذكر أن وكالة موديز خفضت التصنيف الائتماني لمصر درجة واحدة من B3 إلىCaa1 يوم 6 أكتوبر الجاري، وبتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وعللت الوكالة هذا التخفيض بتدهور قدرة مصر على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الأجنبية، كما عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وبين فبراير ومايو الماضيين أعلنت وكالتا «موديز» و«فيتش» خفض تصنيف مصر الائتمانى درجة واحدة إلى «B2» و«B» على الترتيب، كما اتفقت الثلاث مؤسسات على تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلى من «مستقرة» إلى «سلبية».

وتقع المقار الأساسية لوكالات فيتش، موديز، وستاندر آند بورز، فى أمريكا ، وتقوم بقياس الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات لمعرفة قدرتها فى الحصول على قروض أو تمويل فيما يخص الاستثمار أو الأوضاع الاقتصادية المختلفة.