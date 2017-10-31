موديز: تحسن الاقتصاد والاتصالات بأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط

خالد بدر الدين أعلنت وكالة موديز الأمريكية لخدمات المستثمرين في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن قوة إنفاق المستهلكين وزياة الطلب على خدمات الاتصال وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي عوامل من شأنها أن تدعم النظرة المستقبلية المستقرة لقطاع الاتصالات في أوروبا والشرق…

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة موديز الأمريكية لخدمات المستثمرين في تقرير نشر اليوم الثلاثاء إن قوة إنفاق المستهلكين وزياة الطلب على خدمات الاتصال وتحسن أوضاع الاقتصاد الكلي عوامل من شأنها أن تدعم النظرة المستقبلية المستقرة لقطاع الاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام القادم.

وقال كارلوس فينزر نائب الرئيس الأول بوكالة موديز إن الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لقطاع الاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يأتي انعكاسا لاتجاهات إنفاق المستهلكين الأقوى إلى جانب تحسن مناخ الاقتصاد الكلي في أوروبا والطلب المرتفع على الاتصالات وإن كل ذلك سيستمر في دعم نمو الإيرادات في شريحة المستهلكين .

ومن المتوقع أن يحافظ القطاع على نمو الإيرادات بما يزيد قليلا عن 1 % في 2018 غير أنه أقل قليلا من التوقعات السابقة حيث ستظل المنافسة محتدمة في بعض الأسواق

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وذكرت وكالة رويترز التى نشرت تقرير موديز أن التوقعات الخاصة بقطاع الاتصالات في وسط وشرق أوروبا أكثر تفاؤلا من مناطق أخرى بدعم من تحسن نمو الاقتصاد الكلي وأن يحقق مشغلو خدمات الاتصالات في وسط وشرق أوروبا متوسط نمو في الإيرادات بين 3 – 4 % خلال عام 2017 – 2018 .

تتوقع موديز نموا بين أوائل ومنتصف خانة الآحاد لشركات القطاع بدعم من زيادة استقرار أسعار السلع الأولية مقارنة مع العام السابق إلى جانب السياسات الحكومية التي قادت بعض الاقتصادات إلى العودة للنمو.