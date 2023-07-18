موديز تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين لعامي 2023 و2024

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنسبة 5% بالعام الجاري، يليه نمو بنحو 4.5% في عام 2024، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وأشارت موديز إلى أن قطاع العقارات داخل الصين لا يزال ضعيفا، في حين أن القطاعات الصناعية ستسجل اتجاهات متباينة بحجم الإيرادات ونمو الأرباح.

جدير بالذكر أن مكتب الوطني للإحصاء داخل الصين، أظهر أمس الاثنين؛ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأقل من المتوقع للربع الثاني للعام الحالي.

وعلى هذا الأساس، نما الناتج المحلي الإجمالي في الصين بواقع 6.3% على أساس سنوي، مقابل توقعات بنموه بنحو 7.1%، ولكنه أعلى من القراءة السابقة للربع الأول، والتي سجلت 4.5%.