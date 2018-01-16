موديز تتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر إلى 5 % بحلول 2019

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 5 % بحلول 2019. ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط توقعت «موديز»، في تقرير نشرته، الثلاثاء، تسارع نسبة نمو الاقتصاد المصري من 2. 4% عام 2017 الماضي، ليصل إلى 5% بحلول عام 2019، ثم إلى 5.



توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 5 % بحلول 2019.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط توقعت «موديز»، في تقرير نشرته، الثلاثاء، تسارع نسبة نمو الاقتصاد المصري من 2. 4% عام 2017 الماضي، ليصل إلى 5% بحلول عام 2019، ثم إلى 5.5% بحلول عام 2021.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وكالة فيتش الأمريكية لخدمات المستثمرين إنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية على الأجل الطويل وأكدت على تصنيفها الائتمانى عند B.

وأكدت الوكالة إن الحكومة المصرية حققت تقدما واضحا فى برنامجها الإصلاحى خلال العام الماضى وأنها ما زالت تسير على طريق اإصلاح مع برنامج صندوق النقد الدولى الذى يمنحها قروض بحوالى 12 مليار دولار والذى وقعته فى نوفمبر من عام 2016.



