موديز بعد إعصار هارفي: الإعمار يحتاج 20 ألف عامل

خالد بدر الدين أكد مارك زاندي، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة موديز أناليتكس الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية اليوم الأربعاء، أن جهود إعادة بناء المنازل والطرق وغيرها من البنية التحتية بعد إعصار هارفي تحتاج إلى حوالى 10 آلاف و20 ألف فرصة عمل مؤقتة. وقال زاندي في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن إ

خالد بدر الدين

أكد مارك زاندي، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة موديز أناليتكس الأمريكية لأبحاث الأسواق المالية اليوم الأربعاء، أن جهود إعادة بناء المنازل والطرق وغيرها من البنية التحتية بعد إعصار هارفي تحتاج إلى حوالى 10 آلاف و20 ألف فرصة عمل مؤقتة.

وقال زاندي في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين إن إعادة إعمار مناطق ساحل الخليج المتضررة من إعصار هارفي أقوى إعصار يضرب تكساس منذ أكثر من 50 عاما ستتم بمعدل بطيء لأن سوق العمل تبحث عن عمالة ومعدل البطالة منخفض بالفعل في المنطقة.

أكد مكتب السلامة والبيئة الأمريكية أن إعصار هارفي نجم عنه سيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة ولاية تكساس مركز صناعة النفط والغاز بالولايات المتحدة في وقت متأخر فى نهاية الأسبوع الماضى كإعصار من الفئة الرابعة برياح تصل سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة وهو أقوى إعصار من نوعه يضرب تكساس منذ عام 1961، وأطاح الإعصار بأسطح المنازل واقتلع خطوط الكهرباء وأحدث عواصف وفيضانات وانقطعت الكهرباء عن أكثر من ربع مليون عميل مع استمرار هبوب الرياح القوية وهطول الأمطار على الساحل.