موديز: الناتج المحلي في منطقة اليورو قد ينمو 0.9% خلال 2023

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 2.2 % في 2022 و0.9 % في 2023 ، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت موديز أنها تتوقع أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في مسار لتشديد السياسة النقدية على مدار اجتماعاته المقبلة.

وقالت موديز أمس الاثنين إن البيانات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو تشير إلى تباطؤ الزخم الاقتصادي.

وتوقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحة 2.1 % هذا العام و1.3 % في 2023 .

وقالت إنها تتوقع أن تواصل لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة في اجتماعاتها المقبلة ليصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى نطاق بين 3.50 % و3.75 % بحلول نهاية العام وأن يرتفع فوق 4.0 % بحلول مارس 2023 .

من ناحية أخرى، تباطأ نشاط المصانع في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو وسط علامات على انحسار في اختناقات سلاسل التوريد، وهبط مقياس للأسعار التي تدفعها المصانع للمدخلات إلى أدنى مستوى في عامين مما يشير إلى أن التضخم ربما وصل إلى الذروة.

وقال معهد إدارة المعروض أمس الاثنين إن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم تراجع إلى 52.8 الشهرالماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020 عندما كان القطاع ينتشل نفسه من ركود أثارته جائحة كوفيد-19 . وسجل المؤشر قراءة عند 53.0 في يونيو.

وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9 % من الاقتصاد الأمريكي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يهبط المؤشر إلى 52.0 .