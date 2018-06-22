موديز: التصنيف الائتماني لمصر سيتحسن بعد رفع أسعار الوقود

متابعات أعلنت وكالة موديز أن الزيادات في أسعار الوقود التي نفذتها الحكومة الجديدة في مصر هي عامل إيجابي للتصنيف الائتماني.وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6% مطلع الاسبوع الجاري، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى. وقالت مو

متابعات

أعلنت وكالة موديز أن الزيادات في أسعار الوقود التي نفذتها الحكومة الجديدة في مصر هي عامل إيجابي للتصنيف الائتماني.



وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 35-66.6% مطلع الاسبوع الجاري، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.



وقالت موديز في بيان نقلته CNBC Arabia إن الحكومة الجديدة في مصر ستواصل إصلاح دعم الوقود وهو ما سيكون ايجابيا للتصنيف الائتماني.

وأضافت أن تلك الخطوة ستساعد الحكومة فى تحقيق هدفها فى تقليص عجز الموازنة نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 2018/2019، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.



وأوضحت الوكالة أن قرار زيادة أسعار الوقود إيجابى على التصنيف الائتمانى لمصر لأنه سيسهم فى خفض فاتورة دعم الوقود إلى 1.7% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى المقبل، مقابل 2.5% تتوقعها الحكومة فى العام المالى الحالى،

ما يهبط بفاتورة الدعم عامة من 7.5% من إجمالى الناتج المحلى متوقعة خلال 2017/2018 إلى 6.5% خلال العام المالى المقبل، وفق موديز



وتثبت وكالة موديز تصنيفها لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية، التصنيف الائتماني لمصر، خلال العام الجاري، إلى B، وهو المستوى الذي أبقت عليه أيضا وكالة فيتش التي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلًا من مستقرة.