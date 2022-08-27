موديرنا تقاضي فايزر وتتهمها بسرقة تقنية طورتها للقاح كورونا

أعلنت شركة شركة الأدوية الأمريكية موديرنا أنها تقاضي شركة فايزر وشريكتها الألمانية بايونتك لانتهاكهما حقوق براءة الاختراع في تطوير أول لقاح لكوفيد – 19، بحسب موقع هبئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.

وتزعم موديرنا أن تقنية ما يعرف بـ”الحمض النووي الريبوزي ” التي طورتها قبل الوباء قد تعرضت للنسخ.

ورُفعت الدعوى، التي تسعى موديرنا من خلالها للحصول على تعويضات مالية غير محددة، في كل من الولايات المتحدة وألمانيا.

من جهتها، قالت فايزر إنها تفاجأت بالإجراء وستدافع عن نفسها ضد هذه المزاعم.

وقالت موديرنا في بيان لها إن شركة فايزر/ بايونتك نسخت نوعين من حقوق ملكيتها الفكرية. تضمنت إحداهما ” تعديلات كيمائية” كان علماؤها أول من طبقها في تجارب بشرية عام 2015. ووسائل لضمان أن اللقاح “لا يثير استجابة مناعية غير مرغوبة”.

وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا، ستيفان بانسيل، في بيان له “إننا نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية ابتكار منصة تقنية إم آر إن أيه mRNA “الحمض النووي الريبوزي المرسال” التي ابتكرناها، واستثمرنا مليارات الدولارات في إنشائها، وحصلنا على براءة اختراعها خلال العقد الذي سبق جائحة كورونا”.

كانت شركة موديرنا، التي تأسست في عام 2010، مطورا مبكرا لتقنية إم آر إن أي التي استخدمت لأول مرة في لقاحات كوفيد.

وتستخدم اللقاحات نسخة من جزيء من جينيات الشفرة الوراثية للفيروس، يسمى الحمض النووي الريبوزي المرسال، لتوليد استجابة مناعية.

ويؤدي اللقاح إلى تدريب الجسم على صنع كل من الأجسام المضادة، وجزء آخر من جهاز المناعة يسمى الخلايا التائية، لمحاربة الفيروس عند ملامسته.

وفي وقت مبكر من الوباء، قالت موديرنا إنها لن تفرض حقوق براءات اختراعها وذلك لمساعدة الآخرين على تطوير لقاحاتهم الخاصة، خاصة بالنسبة للبلدان محدودة ومتوسطة الدخل.