45 مشاركًا في التجارب طوروا أجسامًا مضادة للفيروس

أعلنت شركة موديرنا Moderna الأمريكية الاثنين عن “معطيات موقتة إيجابية” في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ، على عدد صغير من المتطوّعين.

وجاء في بيان صادر عن المختبر أن اللقاح بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى ثمانية أشخاص تلقّوه، بنفس حجم الاستجابة التي يمكن رؤيتها لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس. “موديرنا” الأمريكية تعلن عن نتائج إيجابية لتجارب لقاحها ضد كورونا

وقالت الشركة إنه بعد جرعتين ، طور 45 مشاركًا في التجربة أجسامًا مضادة للفيروس التاجي.

وأضاف البيان أن المرحلة التالية من التجارب السريرية، وهي الأهمّ مع عدد كبير من المتطوّعين، ستبدأ في يوليو القادم.

وعقب الإعلان ارتفعت أسهم Moderna بأكثر من 26٪.