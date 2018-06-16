مودريتش ورفاقه يصطادا النسور النيجيرية.. وبيرو تلعب والدنمارك تفوز

علي المصري: حصد منتخب كرواتيا فوزاً مستحقاً على حساب نظيره نيجيريا بثنائية دون رد، مساء السبت ، في ملعب "كالينينجراد" في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم "روسيا 2018". سجل ثنائية منتخب كرواتيا اللاعب النيجيري أوجينكارو إيتوبو في مرماه في الدقيقة 32 ولوكا مودريتش في الدقي

علي المصري:

حصد منتخب كرواتيا فوزاً مستحقاً على حساب نظيره نيجيريا بثنائية دون رد، مساء السبت ، في ملعب “كالينينجراد” في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم “روسيا 2018”.

سجل ثنائية منتخب كرواتيا اللاعب النيجيري أوجينكارو إيتوبو في مرماه في الدقيقة 32 ولوكا مودريتش في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.

وأقتنص المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة الرابعة برصيد ثلاثة نقاط، وتبقى نسور نيجيريا في المركز الأخير بلا نقاط، ويأتي منتخبا الأرجنتين وآيسلندا في المركزين الثاني والثالث علي التوالي برصيد نقطة واحدة.

الدنمارك تعاقب بيرو

عاقب منتخب الدنمارك، نظيره البيروفي بتحقيقه فوزًا صعبًا، بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة اﻷولي للمجموعة الثالثة للنهائيات المقامة في روسيا وتستمر حتي 15 يوليو المقبل.

أحرز يوسف بولسين، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، وشهدت الدقيقة 42، حالة من الجدل، بعد عدم احتساب باكاري جاساما، حكم اللقاء لركلة جزاء لكويفا، لاعب بيرو، عقب عرقلته داخل المنطقة، قبل أن يعود إلى تقنية الفيديو، ويقرر احتساب ركلة جزاء.

وأهدر كريستيان كويفا، ركلة الجزاء التي منحت لمنتخب بلاده، بعد تسديدة قوية علت العارضة، في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وحصد المنتخب الدنماركي أول ثلاث نقاط له في البطولة، واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب الفرنسي، الذي فاز على المنتخب الأسترالي 2 – 1 في وقت سابق من اليوم، فيما ظل منتخب بيرو بلا نقاط في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف المنتخب الأسترالي.

وعادل جيفرسون فارفان رقم كلاوديو بيتزارو كثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب بيرو برصيد 85 مشاركة.