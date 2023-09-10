«مودرن موتورز» تعلن أسعار سيارات «سوزوكي فرونكس»

أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي لـ«سوزوكي»، عن أسعار سيارات سوزوكي فرونكس الجديدة والتي يتم تقديمها عبر 3 فئات في السوق المحلية.

أسعار سوزوكي فرونكس

الفئة السعر GL مليون و150 ألف GLX مليون و250 ألف GLX (متعدد الألوان) مليون و300 ألف

تنتمي «سوزوكي فرونكس» إلى فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 105 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر.

وتقدم السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومساعدة فرامل BA، ومثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، مثبت مقاعد الأطفال ISOFIX».