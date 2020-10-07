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«مودرن موتورز» تعلن أسعار سوزوكي إسبريسو موديل 2021 (صور)

قدرت بنحو 145.9 ألف جنيه
المال - خاص 7:31 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 7:31 ص, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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أعلنت شركة “مودرن موتورز” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “سوزوكي” فى مصر، أسعار سيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 بقيمة بلغت 145.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.

وينتمي طراز «سوزوكي إسبريسو» لفئة السيارات متعددة الأستخدامات «SUV» صغيرة الحجم، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم.

سوزوكى اسبريسو

الأبعاد الخارجية

الطول3565 مم
العرض1520 مم
الارتفاع1564 مم
سعة خزان الوقود27 لتر
سعة خزان الوقود239 لتر
سوزوكي إسبريسو

سوزوكي إسبريسو 2021

تقدم سيارات سوزوكي إسبريسو موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها ” عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”.

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “مكييف هواء يدوى، وزجاج كهرباء أمامى، وإمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك، كما زودت بنظام صوتي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية مع مخرج كهرباء 12 فولت.

ودعمت بنظام مانع إدارة المحرك، وقفل أمان للأبواب الخلفية، وجنوط 14 بوصة، ولوحة عدادات رقمية، وإضاءة المصابيح الأماميه هالوجين، ومرايات جانبية يدوية الضبط، وحساسات ركن خلفية، وغيرها.

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سوزوكي إسبريسو
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بقلم المال - خاص

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