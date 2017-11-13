مودرن موتورز تعتزم افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع بالزقازيق

تدرس تدشن مركزين فى القاهرة والصعيد أحمد عوض تعتزم شركة مودرن موتورز، الوكيل غير الحصري لنيسان، افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بمدينة الزقازيق، مطلع العام المقبل. وأكد مصدر مسئول بالشركة أن المركز الجديد يأتي فى إطار الخطة التوسعية لـ"مودرن موتورز"، التي ترتكز على

تدرس تدشن مركزين فى القاهرة والصعيد





أحمد عوض

تعتزم شركة مودرن موتورز، الوكيل غير الحصري لنيسان، افتتاح مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة بمدينة الزقازيق، مطلع العام المقبل.

وأكد مصدر مسئول بالشركة أن المركز الجديد يأتي فى إطار الخطة التوسعية لـ”مودرن موتورز”، التي ترتكز على اانتشار بمختلف أنحاء الجمهورية؛ بهدف تقديم مستوى خدمة أفضل لعملاء العلامة اليابانية نيسان.

وكشف عن خطة الشركة داخل السوق المحلية، عبر تدشين مركزي خدمة ما بعد البيع والصيانة، بمدن القاهرة والصعيد خلال الفترة المقبلة.

وبلغت مبيعات نيسان 15 ألفًا و847 سيارة خلال الأشهر التسعة اﻷولى من العام الحالي، لتستحوذ على حصة سوقية 16.5% من إجمالي مبيعات السوق التي بلغت 96 ألفًا و248 وحدة، لتحتل المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا، وفقًا ﻷحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.