«مودرن موتورز» تطرح فئة جديدة من سيارات «سوزوكي سياز».. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة «موردن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن طرح فئة جديدة من سيارات «سوزوكي سياز GL» بسعر 299.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «سياز» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة 104 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الدفع الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100كم، في غضون 12 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم سيارات «سياز» ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD- أنظمة مساعدة للفرامل – أنظمة إنذار ضد السرقات – أماكن لمقاعد الأطفال ISOFIX».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات من بينها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة LED مع إمكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة – زجاج كهربائي معتم – مرايات جانبية كهربائية -مقابض الأبواب من الكروم – جنوط 16بوصة».

كما دعمت سيارات سوزوكي سياز ببعض الكماليات الأخرى ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف إضافة إلى مكسوة من الجلد – مثبت سرعة – مكييف هواء أتوماتيك – زر تشغيل المحرك – مرآة ذاتية التعتيم – مقاعد من الجلد – زجاج كهربائي».