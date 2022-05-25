«مودرن موتورز» تطرح سيارات «سوزوكي سيلاريو» الجديدة.. تعرف على السعر والمواصفات

تقدم بأسعار تبدأ من 211.9 ألف جنيه

«مودرن موتورز» تطرح سيارات «سوزوكي سيلاريو» الجديدة.. تعرف على السعر والمواصفات
أحمد عوض

أحمد عوض

4:30 م, الأربعاء, 25 مايو 22

أعلنت شركة «موردن موتورز»، الوكيل المحلي عن العلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن طرح سيارات «سوزوكي سيلاريو» موديل 2022 داخل السوق المحلية.

أسعار سوزوكي سيلاريو 2022

تقدم طرازات «سوزوكي سيلاريو» عبر 4 فئات:

الفئةالسعر الرسمي
MT GA211.9
MT GL221.9
ALLOY MT GL226.9
AMT GL239.9
القيمة بألاف جنيه
سوزوكي سيلاريو 2022

ينتمي طراز «سوزوكى سيلاريو» لفئة السيارات الهاتشابك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 65 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 89 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، يبلغ متسوط استهلاك السيارة من الوقود نحو 3.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اسعار سوزوكي سيلاريو 2022

الأبعاد الخارجية

الطول3695 مم
العرض1655 مم
الارتفاع1555 مم
سوزوكي سيلاريو 2022

ومن المرتقب تقديم السيارة ببعض وسوائل الامن والسلامة من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وحساسات للركن، ووغيرها».

أما عن التجيزات الخارجية فمن المحتمل أن تقدم طرازات «سيلاريو» عبر مجموعة من الكماليات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، ووزر تشغيل المحرك، وجنوط 15 بوصة، وشاشة وسائط مدعمة بالربط عبر تطبيقات أجهزة هواتف المحمول الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وغيرها».

جريدة المال
أحمد عوض

أحمد عوض

4:30 م, الأربعاء, 25 مايو 22