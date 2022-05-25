«مودرن موتورز» تطرح سيارات «سوزوكي سيلاريو» الجديدة.. تعرف على السعر والمواصفات

أعلنت شركة «موردن موتورز»، الوكيل المحلي عن العلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن طرح سيارات «سوزوكي سيلاريو» موديل 2022 داخل السوق المحلية.

أسعار سوزوكي سيلاريو 2022

تقدم طرازات «سوزوكي سيلاريو» عبر 4 فئات:

الفئة السعر الرسمي MT GA 211.9 MT GL 221.9 ALLOY MT GL 226.9 AMT GL 239.9 القيمة بألاف جنيه

ينتمي طراز «سوزوكى سيلاريو» لفئة السيارات الهاتشابك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 65 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 89 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، يبلغ متسوط استهلاك السيارة من الوقود نحو 3.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3695 مم العرض 1655 مم الارتفاع 1555 مم

ومن المرتقب تقديم السيارة ببعض وسوائل الامن والسلامة من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، وأنظمة مساعدة للفرامل، وحساسات للركن، ووغيرها».

أما عن التجيزات الخارجية فمن المحتمل أن تقدم طرازات «سيلاريو» عبر مجموعة من الكماليات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية، ووزر تشغيل المحرك، وجنوط 15 بوصة، وشاشة وسائط مدعمة بالربط عبر تطبيقات أجهزة هواتف المحمول الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وغيرها».