«مودرن موتورز» ترفع أسعار سيارات «سوزوكي ألتو» خلال مايو

أعلنت «مودرن موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات «سوزوكي ألتو» بقيمة بلغت 5100 جنيهًا داخل السوق المحلية خلال شهر مايو الحالى.

وارتفعت أسعار سيارات سوزوكي ألتو بقيمة بلغت 155 ألف جنيه، بدلًا من 149.9 ألفًا سابقًا.

ينتمى طراز «ألتو» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 800 سي سي، يخرج قوة 47 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 20 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 3 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.