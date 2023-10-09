«مودرن موتورز» تخطر موزعيها بأسعار سيارات سوزوكي الفان موديل 2024

أخطرت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلى لـ«سوزوكي»، شبكة موزعيها المعتمدين بأسعار سيارات سوزوكي الفان موديل 2024 والتى تقديمها عبر 4 فئات فى السوق المحلية.

وحددت أسعار سيارات سوزوكي فان- ذات السبع مقاعد- الفئة الأولى بنحو 283 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية “بلس” بقيمة 288 ألف.

وقدرت أسعار طرازات سوزوكي «البيك أب» بنحو 278 ألف جنيه، وتقدم فئات الفان “بضائع” بـ282 ألف جنيه.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، استحوذت العلامة التجارية «سوزوكي» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات السيارات «الميني فان» في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، بنسبة بلغت 75% مسجلة نحو 1509 مركبات.