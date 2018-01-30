مودرن موتورز تتفق مع الأهلي وCIB لتقسيط صيانات نيسان

أحمد شوقي أعلنت شركة مودرن موتورز عن عرض لعملاء "نيسان" لإجراء الصيانات اللازمة لسياراتهم وسداد تكاليفها بنظام التقسيط لمدة تتراوح بين 6 و10 أشهر. وأوضح مصدر بالشركة أنه تم إطلاق العرض بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك التجاري الدولي "CIB"…

أحمد شوقي





أعلنت شركة مودرن موتورز عن عرض لعملاء “نيسان” لإجراء الصيانات اللازمة لسياراتهم وسداد تكاليفها بنظام التقسيط لمدة تتراوح بين 6 و10 أشهر.

وأوضح مصدر بالشركة أنه تم إطلاق العرض بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك التجاري الدولي “CIB” وحملة بطاقة Premium.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع بنكي “الأهلي” وCIB لتقسيط تكاليف الصيانة لعملائهما من مالكي سيارات نيسان، على أن تصل فترة السداد إلى 6 أشهر، وستتحمل “مودرن موتورز” الفوائد.

وبالنسبة لحملة بطاقة Premium فإن فترة السداد تصل إلى 10 أشهر، وفقًا للمصدر.

ونوه بأن العرض يشمل كل طرازات وموديلات نيسان، سواء كانت السيارة بالضمان أو خارج الضمان، وسواء كانت الصيانة دورية أو طارئة.