مودرن فاينانس تمول شراء السيارات بفائدة ثابتة 14.5%‎

تستهدف تمويل 20% من مبيعات "سوزوكى"أحمد عوضأعلنت شركة مودرن فاينانس لتمويل السيارات، التابعة لمودرن موتورز، برنامجها التمويلي الجديد لشراء سيارات العلامة اليابانية بالتقسيط، إذ يتضمن البرنامج مد فترة السداد إلى 5 سنوات، بفائدة ثابتة 14.5%.ووفقًا للبرنامج التمويلى لـ"مودرن فاينانس"، يق

تستهدف تمويل 20% من مبيعات “سوزوكى”









أحمد عوض

أعلنت شركة مودرن فاينانس لتمويل السيارات، التابعة لمودرن موتورز، برنامجها التمويلي الجديد لشراء سيارات العلامة اليابانية بالتقسيط، إذ يتضمن البرنامج مد فترة السداد إلى 5 سنوات، بفائدة ثابتة 14.5%.

ووفقًا للبرنامج التمويلى لـ”مودرن فاينانس”، يقوم المستهلك بدفع مقدم نسبة 20% من قيمة السيارة حدًّا أدنى، مقدمًا شهادة النشاط التجاري أو مفردات الراتب، ليتم تحصيل الأقساط بنسبة 35% من قيمة الدخل.

من جهته أوضح مصدر داخل شركة مودرن موتورز، وكيل سوزوكى، أن شركته تستهدف زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 20% من خلال منح البرامج التمويلية لشراء السيارات بنظم التقسيط، موضحًا أن معدلات البيع بنظم الكاش تشهد تراجعًا حاليًّا بالسوق، مقارنة بالتقسيط؛ نظرًا لارتفاع أسعار السيارات لمستويات تفوق حاجز القدرة المالية للنسبة اﻷكبر من المستهلكين، متوقعًا أن تشهد المبيعات تحركًا، مطلع الشهر المقبل، تزامنًا مع أعياد رأس السنة والكريسماس، إذ يشهد أداء السوق ارتفاعًا خلال تلك الفترة من كل عام،.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” للأشهر التسعة اﻷولى من العام الحالي، سجل إجمالي مبيعات سوزوكى نحو 217 سيارة ركوب، و2589 وحدة من سيارات فئات الفان.

ويوضح الجدول التالي تفاصيل تمويل قرض السيارة لدي مودرن فاينانس: