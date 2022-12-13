مودرن جاس تطلق أول شعلة غاز لأول منزل بقرى الحراجية والكراتية والمقربية في قنا

أطلقت شركة “مودرن جاس” أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرى الحراجية والكراتية والمقربية بمركز ومدينة قوص بمحافظة قنا.

جاء ذلك بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وتم تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 150 مترا، ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ عدد 2 تعدية دفع نفقي موجه HDD.

كما تم تركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض، بضغط تشغيل 100 ملم بار بأطوال 5150 متر شاملة المنازل.

وناشدت شركة مودرن جاس المواطنين في قرى الحراجية والكراتية والمقربية بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرى من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك .

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.