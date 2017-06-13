مودرن تضاعف أرباحها 10 مرات خلال الربع الأول

مصطفى طلعت:ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة الحديثة للمواد العازلة –مودرن، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 11.6 مليون جنيه مقابل، 903.1 ألف جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو في الأرباح تجاوز الـ 10 مرات.يشار إلى أن المساهمان الرئيسيان بالشركة وهما محمد وليد جمال الدين رئيس

مصطفى طلعت:

ارتفعت الأرباح المجمعة لشركة الحديثة للمواد العازلة –مودرن، خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى 11.6 مليون جنيه مقابل، 903.1 ألف جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو في الأرباح تجاوز الـ 10 مرات.

يشار إلى أن المساهمان الرئيسيان بالشركة وهما محمد وليد جمال الدين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، والمستثمر الخليجى على بن دايخ، اللذان يستحوذان على 66% مكن راسمال الشضركة، قد تقدما بمشروع عرض للاستحواذ على %100 من أسهم الشركة، نهاية الأسبوع الماضي.

وقال وليد جمال الدين، رئيس مجلس الإدارة في تصريحات سابقة للمال أنه تم التعاقد مع شركة بلتون المالية القابضة لتولى مهام المستشار المالى لاستكمال عرض الشراء، فيما يتولى مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية، مهام المستشار القانونى، ومن المخطط إنهاء إجراءات عرض الشراء خلال الربع الثالث من العام الحالى على أقصى تقدير.

وأكد أنه لم يتم تأسيس شركة تضم مساهمة جمال الدين وبن دايخ فى مودرن، وأنه سيتم الإبقاء على المساهمات كما هى حاليا، مع تدبير التمويل اللازم للصفقة من خلال السيولة الذاتية للمساهمين.

وأشار رئيس مودرن للمواد العازلة، إلى أن التحالف لا يعتزم شطب أسهم مودرن من البورصة حال الاستحواذ على كامل الأسهم، خاصة وأن مجموعة من المساهمين من المؤسسات الذين يستحوذون على %6.5 من رأس المال متمثلون بالاستثمار فى الشركة، وفى حالة استجابتهم للعرض، سيتم توفيق أوضاع الشركة وطرح نسبة من الأسهم للتداول الحر.

ونوه إلى أن صندوق جراند فيو للاستثمار، تخارج من مودرن نهاية العام الماضى عبر بيع حصة تبلغ 36 مليون سهم تمثل %30 من الشركة، بسعر 60 قرشاً للسهم، وبقيمة إجمالية تقارب 21.6 مليون جنيه، موضحاً أنه تم توزيع حصة تخارج جراند بين أل جمال الدين، وبن دايخ.

يبلغ رأسمال الشركة 119 مليون جنيه، موزعاً على 119 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وهى تعمل فى مجال إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المواد العازلة للرطوبة والحرارة والصوت وتصنيع مواد الديكور والمعمار، وخلال الربع الأول من العام الحالى تكبدت الشركة خسائر بلغت 6.11 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام السابق، ويتداول السهم حاليا قرب 0.73 قرش.